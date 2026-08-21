İBB davasında Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı: 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yaptık
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 68. duruşmasında savunma yapan Aziz İhsan Aktaş, İBB'deki kirli çarkı tek tek anlattı. Aktaş sistemin temel amaçlarından birinin İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu belirterek, hak edişlerini alabilmek için bizzat İmamoğlu'nun talimatıyla kendisinden 5 milyon lira ve 970 bin dolar istendiğini belirtti. Aziz İhsan Aktaş 2020 ve 2024 yılları arasında toplamda 84 milyon 857 bin 500 TL ödeme yaptığını belirtirken, duruşmayı 25 Ağustos Salı gününe ertelendi.
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68. duruşmasında Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı.
Tutuksuz sanık Aktaş, İBB'deki hak ediş ödemeleri üzerinden kendisinden para talep edildiğini öne sürdü. Aktaş, bu taleplerin Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğu söylenerek danışmanlar ve aracılar üzerinden kendisine iletildiğini iddia etti.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada Aktaş, 2025 yılı nisan ayında kendi iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.
"SİSTEMİN TEMEL AMACI İMAMOĞLU'NUN SİYASİ HAYATININ FİNANSE EDİLMESİDİR"
Aktaş savunmasında, "Benim karşıma çıkan yapı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatları ve para talepleri, İBB iştiraklerinden sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü, İstanbul Milletvekili ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile diğer aracılar üzerinden iletilmekteydi. Belediyeden doğan mevcut alacakları ve hak ediş ödemelerini temel baskı aracı yapan, ayrıca belediyelerle mevcut iş ilişkisinin ceza ve fesih gibi yöntemlerle sona erdirilmesi tehdidini kullanan, imar ve ruhsat süreçlerinde kendilerine pay talep eden bir düzendir. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir." dedi.
Kişilerin, tarihlerin ve şirketlerin farklı olduğunu ancak yöntemin değişmediğini savunan Aktaş, hak edişlerin veya mevcut alacakların bekletildiğini, ardından para taleplerinin iletildiğini ileri sürdü.
Aktaş, para teslimlerinin yeni iş almak amacıyla değil, şirketlerin yasal hak edişlerini alabilmesi için yapıldığını iddia etti. Paraların danışmanlara, şoförlere, otellerde veya özel ofislerde teslim edildiğini öne sürdü.
"KARABAT 5 MİLYON LİRA VERMEZSEM HAK EDİŞLERİN ÖDENMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Aktaş, 2024 yerel seçimleri döneminde Özgür Karabat'ın kendisini aradığını ve İstanbul'da CHP'li belediyelerde ihale alan şirketlerin seçim için para vermesi gerektiğini söylediğini iddia etti.
Karabat ile Esenyurt'taki bir otelde görüştüklerini anlatan Aktaş, "Özgür Karabat bu görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu, 5 milyon lira para vermem gerektiğini belirtti. Bu ödemeyi yapmadığım takdirde bana ve yakınlarıma ait şirketlerin hak edişlerinin ödenmeyeceğini söyledi. Karabat tarafından iletilen talebi karşılamamamız halinde şirketlerin nakit akışı bozulacak, banka kredilerinin ödemeleri aksayacak ve ticari olarak zor duruma düşecektik. Bu sebeple talepleri kabul etmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.
Aktaş, Karabat'ın paranın davanın sanıklarından Sırrı Küçük'e verilmesini istediğini öne sürdü. Bunun üzerine Ömer Güngör'e Küçük'ün telefon numarasını verdiğini ve 5 milyon liranın Karabat'ın İkitelli'deki muhasebe ofisinde Küçük'e teslim edilmesini istediğini söyledi.
"970 BİN DOLAR İSTEDİLER"
İBB iştiraklerinde kardeşlerinin şirketlerinin iş yaptığını söyleyen Aktaş, hak ediş ödemelerinin kasıtlı şekilde geciktirildiğini ileri sürdü.
Aktaş, "Bu süreçte Ertan Yıldız, Burak Korzay üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu söyleyerek 970 bin dolar istediler. Bu ödeme yapılmadığı takdirde, 'Hakediş ödemelerini alamazsınız.' dediler. Burak Korzay tarafından iletilen talebi karşılamamamız halinde şirketlerin nakit akışı bozulacak, banka kredilerinin ödemeleri aksayacak ve ticari olarak zor duruma düşecektik. Bu sebeple taleplerini kabul etmek zorunda kaldık. Kilyos'taki otele 19 Ocak 2024 günü 970 bin doları, Burak Korzay'ın güvenli yer olarak belirttiği otele bıraktım." iddiasında bulundu.
"TOPLAM 84 MİLYON 857 BİN 500 LİRA ÖDEME YAPTIK"
Aktaş, İETT bakım ve onarım işlerini yapan firmaların Küçükçekmece'de toplantıya çağrıldığını, burada Florya'daki başkanlık konutunda bir toplantı yapılacağının bildirildiğini söyledi.
Florya'daki toplantıda İbrahim Bülbüllü'nün firmalara, taleplerin kabul edilmemesi halinde sözleşmelerin yürütülmesinde zorluk çıkarılacağını ve ödemelerin yapılmayacağını söylediğini öne süren Aktaş, firmalardan sözleşme bedeli üzerinden toplam yüzde 10 talep edildiğini iddia etti.
Aktaş, "Bülbüllü tarafından dile getirilen bu talepleri karşılamamamız halinde şirketlerimizin nakit akışı bozulacak, banka kredilerinin ödemeleri aksayacak ve ticari olarak zor duruma düşecektik. Bu sebeple talepleri kabul etmek zorunda kaldım. 2020 ve 2024 yılları arasında toplam 84 milyon 857 bin 500 lira karşılığında ödeme yaptık kendisine." ifadelerini kullandı.
Aktaş, anlattığı üç olayın temelinde İBB'de "sistem" olarak adlandırılan bir yapı bulunduğunu iddia ederek talepleri ileten ve parayı teslim alan kişilerin değiştiğini ancak yöntemin ve amacın aynı kaldığını savundu.
ÇAPRAZ SORGUDA İETT ALACAKLARI SORULDU
Savunmanın ardından çapraz sorguya geçildi. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, Aktaş'a İETT'den ne kadar alacağı bulunduğunu ve alacakların tahsili için yasal yollara başvurup başvurmadığını sordu.
Aktaş, belediyelerden icra yoluyla tahsilatın uzun sürdüğünü belirterek İETT'den alacağının net miktarını bilmediğini söyledi. Söz konusu bilgilerin muhasebesel nitelikte olduğunu ve şirketin kardeşine ait bulunduğunu ifade etti.
Sanık Fatih Keleş'in avukatının "Siz ödeme yaptıkça mı ödemelerinizi alıyordunuz?" sorusuna Aktaş, "Ödemeler biriktiriliyordu, özellikle İETT tarafından bahsediyorum. Bazen parayı biriken ödemelerinizi alabilmek için ödüyordunuz. Bazen de ödemelerinizi düzenli almak için ödüyordunuz. Biriken ödemeyi de aldığınız vakit bir ödeme yapmışsınızdır. Düzenli bir ödeme almışsanız, onun da ödemesini yaptığınız için düzenli almışsınızdır." yanıtını verdi.
Keleş'in avukatının Burak Korzay'a ilişkin sorusu üzerine Aktaş, "Burak Korzay benim işimin takipçiliğini yapıyorsa benim müdürüm olurdu. Ekrem beyin işinin takipçiliğini yapıyordu." dedi.
Hasan İmamoğlu'nun avukatı ise Aktaş'a 970 bin doları nasıl taşıdığını sordu. Mahkeme başkanının "10 kilo taşıyabilir misiniz?" sorusuna Aktaş, "50 kilo bile taşırım, sağlık problemim yok." yanıtını verdi.
DURUŞMA 25 AĞUSTOS'A ERTELENDİ
Duruşmada tutuksuz sanıklar Burcu Ciner Şimşek, Davut Bildik, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca, Alican Ayvataş, Ruşen Çakır, Hasan Erkan Kabakcı, Hüseyin Soner Yalçın ve Kazım Eren Sönmez de savunma yaptı.
Yaklaşık 15 saat süren duruşmada 19 tutuksuz sanık ile avukatları dinlendi. Mahkeme, savunmaların alınmasına devam edilmesi için duruşmayı 25 Ağustos Salı gününe erteledi.
Böylece davada toplam 53 tutuksuz sanığın savunması alınmış oldu.