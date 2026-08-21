İBB davasında Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı: 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yaptık

Tutuksuz sanık Aktaş, İBB'deki hak ediş ödemeleri üzerinden kendisinden para talep edildiğini öne sürdü. Aktaş, bu taleplerin Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğu söylenerek danışmanlar ve aracılar üzerinden kendisine iletildiğini iddia etti.

"SİSTEMİN TEMEL AMACI İMAMOĞLU'NUN SİYASİ HAYATININ FİNANSE EDİLMESİDİR"

Aktaş savunmasında, "Benim karşıma çıkan yapı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatları ve para talepleri, İBB iştiraklerinden sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü, İstanbul Milletvekili ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile diğer aracılar üzerinden iletilmekteydi. Belediyeden doğan mevcut alacakları ve hak ediş ödemelerini temel baskı aracı yapan, ayrıca belediyelerle mevcut iş ilişkisinin ceza ve fesih gibi yöntemlerle sona erdirilmesi tehdidini kullanan, imar ve ruhsat süreçlerinde kendilerine pay talep eden bir düzendir. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir." dedi.

Kişilerin, tarihlerin ve şirketlerin farklı olduğunu ancak yöntemin değişmediğini savunan Aktaş, hak edişlerin veya mevcut alacakların bekletildiğini, ardından para taleplerinin iletildiğini ileri sürdü.

Aktaş, para teslimlerinin yeni iş almak amacıyla değil, şirketlerin yasal hak edişlerini alabilmesi için yapıldığını iddia etti. Paraların danışmanlara, şoförlere, otellerde veya özel ofislerde teslim edildiğini öne sürdü.

"KARABAT 5 MİLYON LİRA VERMEZSEM HAK EDİŞLERİN ÖDENMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Aktaş, 2024 yerel seçimleri döneminde Özgür Karabat'ın kendisini aradığını ve İstanbul'da CHP'li belediyelerde ihale alan şirketlerin seçim için para vermesi gerektiğini söylediğini iddia etti.

Karabat ile Esenyurt'taki bir otelde görüştüklerini anlatan Aktaş, "Özgür Karabat bu görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu, 5 milyon lira para vermem gerektiğini belirtti. Bu ödemeyi yapmadığım takdirde bana ve yakınlarıma ait şirketlerin hak edişlerinin ödenmeyeceğini söyledi. Karabat tarafından iletilen talebi karşılamamamız halinde şirketlerin nakit akışı bozulacak, banka kredilerinin ödemeleri aksayacak ve ticari olarak zor duruma düşecektik. Bu sebeple talepleri kabul etmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Karabat'ın paranın davanın sanıklarından Sırrı Küçük'e verilmesini istediğini öne sürdü. Bunun üzerine Ömer Güngör'e Küçük'ün telefon numarasını verdiğini ve 5 milyon liranın Karabat'ın İkitelli'deki muhasebe ofisinde Küçük'e teslim edilmesini istediğini söyledi.