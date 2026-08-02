Milyonluk ihalede sahte rekabet oyunu! İBB'deki para trafiği ortaya çıktı

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam A.Ş. sahibi Fikri Murat Demir ve Taner Çetin'in asistanı Arzu Can hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi. İddianamede üç şüpheli hakkında 14 yıldan 36'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin tespitlere yer verildi.

İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin (ahaber.com.tr)

ADRESE TESLİM İHALE: FARKLI İSİMLERLE İHALEYE GİRMELERİNE GÖZ YUMDULAR



İddianamede yer alan bilgilere göre, Yeni Fikir Eğitim Tasarım A.Ş. başta olmak üzere GSM Medya Ltd. Şti. ve Hızır Sağlık A.Ş. gibi şirketler ihaleleri sistematik olarak kazandı. İhale komisyonunda görevli bazı kamu görevlileri organize şekilde hareket ederek, birbirleriyle bağlantısı bulunan bu şirketlerin farklı isimlerle ihalelere girmesine göz yumdu. Kağıt üzerinde rekabet varmış gibi gösterilerek ihaleler adrese teslim şekilde bu firmalara verildi.

PARALAR EŞ VE AKRABA HESAPLARINA



MASAK incelemelerinde; Beylikdüzü Belediyesi'nden ihaleyi kazanan Fikri Murat Demir'in şirket hesabına aktarılan paraların, aracı şahıslar ve Daire Başkanı Taner Çetin'in asistanı Arzu Can üzerinden toplanarak Borusan Otomotiv'e aktarıldığı, hemen ertesi günü ise Taner Çetin'in BMW marka lüks aracı teslim aldığı tespit edildi. Daire Başkanı Taner Çetin'in birinci derece yakınları, asistanı Arzu Can ve asistanının eşi Savaş Can'ın hesaplarına; ihaleleri kazanan şirket sahipleri ve şirketlerin çalışanları tarafından yüz binlerce liralık para transferleri yapıldığı belirlendi. Taner Çetin'in eşi Canan Çetin'in hesabına hem Fikri Murat Demir hem de GSM Medya çalışanı İlkay Onok tarafından karşılıksız transferler yapıldığı da kayıtlara geçti.