Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 38. duruşması tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davanın 38. duruşması İstanbul'da görüldü. Aralarında görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu sanıklar ve avukatları, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını sunarken, mahkeme heyeti yargılamayı yarına erteledi.

İstanbul'da görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kritik bir duruşma daha geride kaldı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan yargılamanın öğleden sonraki oturumunda sanıklar ve avukatları, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yaptı.

Duruşmada söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın avukatları, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Daha sonra suç örgütünün ihale aldığı Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve İSFALT'a ihale danışmanlığı yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Mustafa Mutlu'nun savunması alındı.

Sanık Mutlu, beraatine karar verilmesini istedi. Duruşma, sanıkların cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.