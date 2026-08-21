Kalyon PV’de yeni dönem: Murathan Kalyoncu Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Yenilenebilir enerji teknolojilerinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Kalyon PV’de üst yönetimde önemli değişiklikler yapıldı. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Murathan Kalyoncu, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilirken şirketin yönetim yapısında da yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini dört yıldır sürdüren Kübra Kalyoncu, görevi Murathan Kalyoncu'ya devretti. Kübra Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Murathan Kalyoncu, yeni göreviyle Kalyon PV'nin gelecek dönem büyüme hedeflerine ve enerji vizyonuna liderlik edecek.

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" VURGUSU

Görevi devralan Murathan Kalyoncu, Kalyon PV'nin yerli ve milli enerji hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğini belirtti. Kalyoncu, "Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan ve uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden Kalyon Holding'in bir mensubu olarak, devraldığım bu görevin sorumluluğunun bilinciyle, şirketimizi daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Kalyon PV'nin önümüzdeki dönemde de milli enerji vizyonuna odaklanacağını vurgulayan Kalyoncu, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefinin altını çizdi. Kalyoncu, "Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı tam entegre güneş paneli üretim merkezlerinden biri olan Kalyon PV'de milli teknolojiyi geliştirmeye, yüksek katma değerli üretimi ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MURATHAN KALYONCU KİMDİR?

Kalyon Holding'in genç kuşak yöneticilerinden Murathan Kalyoncu, üniversite eğitimini 2020 yılında Londra'daki Regent's University'nin İşletme Bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi süresince katıldığı çeşitli programlar ve stajlarla uluslararası satın alma ve finans yönetimi alanlarında deneyim kazandı.

Kariyerine dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Dome Capital'de başlayan Kalyoncu, daha sonra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Bu görevinin yanı sıra, 2024 yılından bu yana Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Murathan Kalyoncu, Romanya Karadeniz Kıyısı–Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne liderlik ederek projenin 2025 yılında başarıyla tamamlanmasını sağladı. Suriye'deki stratejik enerji ve ulaştırma yatırımlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demiryolu projesi ve Romanya GES Projesi gibi uluslararası yatırımlara liderlik ediyor.

Türkiye'de ise uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outlet projesi Florentia Village, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Zengezur Koridoru ulaştırma projeleri başta olmak üzere geleceğe miras önemli yatırımlara imza atıyor.

Kurumsal görevlerinin yanı sıra DEİK Türkiye–Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanlığı ve TESYEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Murathan Kalyoncu, iş dünyası ve sivil toplum alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

YÖNETİMDE DİĞER GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Kalyon PV'de alınan bir diğer Yönetim Kurulu kararı kapsamında, şirketin Genel Müdürü İhsan Kulalı Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Genel Müdürlük görevine ise Kalyon PV Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Görkem Suner atandı.

Kalyon PV, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla yüksek katma değerli yerli üretimi ülkemizde gerçekleştirmeye; Türkiye ekonomisine, istihdamına, ihracatına ve cari açığın azaltılmasına güçlü katkılar sağlamaya kararlılıkla devam edecektir.