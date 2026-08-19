İBB davasında kamera bantlama sorusuna pişkin yanıt: Bu uygulama hep yapılıyordu

Türkmen, kendisine yöneltilen suç delillerini gizleme veya değiştirme suçlamasını kabul etmedi.

Davada tutuksuz sanık Özgür Türkmen kamera bantlama suçlamasına ilişkin savunma yaparken, verdiği yanıtlar oldukça dikkat çekti. İBB'de memur olarak görev yapan Türkmen, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların bantlanmasına ilişkin suçlamayı reddetti. KPSS ile memur olduğunu ve memur maaşıyla geçindiğini belirten Türkmen, olay günü otele İmamoğlu'nun kıyafetlerini değiştirmesi amacıyla gittiklerini savundu.

Özgür Türkmen savunmasında, "Suç delillerini gizleme veya değiştirme tarafıma isnat ediliyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık makamında görev alan bir devlet memuruyum. İddia edildiği gibi suç işleme lüksü olan, suç delillerini gizleme gibi, değiştirme gibi lüksü olan bir durumda değilim. Otelin giriş-çıkış görüntüleri şayet varsa eğer takım elbisesinin girdiğini, Ekrem Başkan'ın oraya yalnız girip çıktığını ve 15 dakika süre kaldığı tespit edilebilir" dedi.

Türkmen, uygulamanın daha önce İmamoğlu'na ait görüntülerin medyaya servis edilmesi nedeniyle ekip tarafından başlatıldığını savundu. Türkmen, "Ekrem Başkan'ın sürekli bütün gittiği yerlerdeki kıyafet değişikliği, bu artık zaruri bir şey. Bu artık standart hale gelmiş tüm projelerde ekip arasında" ifadelerini kullandı.

Savcının, " Bu bantlama eylemini size birileri talimat mı verdi?" sorusuna ise Türkmen, "Hayır. Ben 2022 yılı aralık ayında göreve katıldım. Ben geldiğimde bu uygulama hep yapılıyordu" karşılığını verdi.

Duruşma savcısı Türkmen'e, "Bu kamera bantlama işini sık sık yapar mısınız?" sorusunu yöneltti. Türkmen, "Yok, bir kere yaptım. Onda da kasti değil, kasıtsız" yanıtını verdi.

İBB ŞOFÖRÜNUN SAVUNMASI DİNLENDİ

Duruşmada İBB'de şoför olarak görev yapan tutuksuz sanık Emre Manav da savunmasını yaptı. Manav, görevinin memur personeli görev yerine götürmek ve iş bitiminde evine bırakmak olduğunu belirtti.

Olay günü İmamoğlu'nun bulunduğu otele gittiklerini anlatan Manav, "Görevim, memur arkadaşı almak, sonrasında görev yerine gitmek, görev yerlerinden sonra da işimiz bittiğinde evine bırakmaktır. Olay günü de adı geçen otele gitmişizdir. Başkan Bey gelmiştir" dedi.

Manav, İmamoğlu'nun kıyafetlerini almak için kendisine telefon edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Ben de kıyafetlerini yukarıya getirmişimdir. Başkan Bey'in küçük bir yemeği vardı, onu gördüm. Bir de lavaboyu kullandığını gördüm. Sonrasında tekrar araç yerine geri döndüm. Konuyla alakalı bütün durumum budur, beraatımı talep ediyorum."

İDDİANAMEDE İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede "örgüt lideri" olarak gösterilen İmamoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, kişisel verilerin kaydedilmesi, suç delillerini gizleme ve ihaleye fesat karıştırmanın da aralarında bulunduğu çeşitli suçlamalar yöneltildi.

İddianamede İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İmamoğlu hakkındaki suçlamalara ilişkin yargılama devam ediyor.