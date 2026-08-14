Siyasette Yeni Parti kazanı kaynıyor: İmamoğlu mu Özel mi? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Yeni Parti'de cumhurbaşkanı adaylığı ve parti içindeki güç dengeleri tartışılıyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda hukuki engeller bulunduğunu savunurken, Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olabileceğini söyledi. Ercan Gürses ise partide ilerleyen süreçte kırılmalar ve bölünmeler yaşanabileceğini belirtti.
Yeni Parti'de cumhurbaşkanı adaylığı ve parti içindeki güç dengelerine ilişkin tartışmalar gündeme geldi. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı önündeki engellere dikkat çekerek Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olabileceğini söyledi. Gazeteci Ercan Gürses ise partinin geleceğinde kırılma ve bölünmeler yaşanabileceği değerlendirmesinde bulundu. İki gazetecinin değerlendirmelerinde, parti içindeki yönetim ve adaylık sürecinin önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri olacağı ifade edildi.
YENİ PARTİ'DE İLK SINAVDA AYRIŞMA TARTIŞMASI
Abdulkadir Selvi, Yeni Parti'nin kuruluş aşamasından itibaren sancılı bir süreç yaşadığını savundu. Selvi, "Yeni Parti önemli sancılara gebe, çok önemli sancılara gebe. Çünkü ilk sınavında partideki ayrışma ortaya çıktı, bundan sonra Yeni Parti'yi çok çetin sınavlar bekliyor" dedi.
Ercan Gürses de partinin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, "Yeni Parti açısından gelecekte kırılmalar ve bölünmeler son derece güncel bir konu olarak karşımıza çıkacak" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NUN PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI GÜÇ DENGESİ TARTIŞMASI
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçişini değerlendiren Selvi, bu adımı "geç ama iyi bir istifa" olarak nitelendirdi. Selvi, Meclis'teki kritik oylamada ortaya çıkan tabloyu da parti içindeki güç dengelerine ilişkin değerlendirmesine dayanak gösterdi.
"Terörsüz Türkiye oylamasında gördük ki bu partide İmamoğlu'nun ağırlığı Özel'den daha fazla. 54 milletvekili hayır oyu kullandı, Özgür Özel'in çağrısına rağmen sadece 35 milletvekili evet dedi. Burada bir fay hatları ortaya çıktı, bir güç mücadelesi yaşandı. İmamoğlu 'asıl patron benim' dedi" ifadelerini kullandı.
SELVİ: YENİ PARTİ'NİN ADAYI ÖZGÜR ÖZEL OLABİLİR
Selvi, Yeni Parti açısından en önemli sınavlardan birinin cumhurbaşkanı adaylığı süreci olacağını söyledi. İmamoğlu'nun mevcut durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Selvi, "Yeni Parti'nin içinden 'öz hakiki' bir parti daha çıkar, bu parti bölünür. Cumhurbaşkanı adaylığı ise önlerindeki en ciddi sınavlardan biri. Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevinde ve diploması yok. O nedenle cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşımıyor. Ayrıca CHP'deyken '15 buçuk milyon insan oy verdi, beni seçti' diye bir iddiası vardı, artık o da ortadan kalktı. Benim gördüğüme göre Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olur" dedi.
PARTİDE "ÇİFT BAŞLILIK" TARTIŞMASI
Yeni Parti'nin yönetim merkezine ilişkin tartışmalar da değerlendirmelerde yer aldı. Ercan Gürses, "Silivri'nin güdümünde olmakla zaten ciddi anlamda bir sorun yaşayan Yeni Parti yönetimi, bundan sonra İmamoğlu ailesinin de çok ciddi operasyonlarına ve farklı görüşlerine maruz kalacak" ifadelerini kullandı.
Selvi ise parti yönetimindeki sorunlara ilişkin, "Özellikle seçim dönemlerinde milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının belirlenme süreci olacak. Bir parti Silivri'den yönetiliyor ama burada bir genel başkanı var. Bir çift başlılık var ve bir parti çift başlılığı kaldıramaz" değerlendirmesinde bulundu.