Siyasette Yeni Parti kazanı kaynıyor: İmamoğlu mu Özel mi? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Yeni Parti'de cumhurbaşkanı adaylığı ve parti içindeki güç dengelerine ilişkin tartışmalar gündeme geldi. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı önündeki engellere dikkat çekerek Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olabileceğini söyledi. Gazeteci Ercan Gürses ise partinin geleceğinde kırılma ve bölünmeler yaşanabileceği değerlendirmesinde bulundu. İki gazetecinin değerlendirmelerinde, parti içindeki yönetim ve adaylık sürecinin önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri olacağı ifade edildi.

YENİ PARTİ'DE İLK SINAVDA AYRIŞMA TARTIŞMASI

Abdulkadir Selvi, Yeni Parti'nin kuruluş aşamasından itibaren sancılı bir süreç yaşadığını savundu. Selvi, "Yeni Parti önemli sancılara gebe, çok önemli sancılara gebe. Çünkü ilk sınavında partideki ayrışma ortaya çıktı, bundan sonra Yeni Parti'yi çok çetin sınavlar bekliyor" dedi.

Ercan Gürses de partinin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, "Yeni Parti açısından gelecekte kırılmalar ve bölünmeler son derece güncel bir konu olarak karşımıza çıkacak" ifadelerini kullandı.