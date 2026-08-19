Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Güngen’in ifadesi ortaya çıktı! "Demokrasiyi hazmedemeyenler yaptı” demişti! İfadede saldırganı tanımadığını söyledi

Güngen'in soruşturmaya konu olan açıklaması oldukça netti. Yeni Parti İl Başkanı, saldırının ardından yaptığı açıklamada "Bu saldırı bütün partililerimize yapılan bir saldırıdır. Demokrasiyi hazmedemeyen, bu partinin büyümesini hazmedemeyen bazı kesimler maalesef bu saldırı yöntemiyle partimizin önünü kesmeye çalışmışlardır." ifadelerini kullanmıştı.

19 Ağustos 2026 tarihinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Güngen'e, saldırının faili Seydi Ahmet Keleş'in Yeni Parti mensubu olduğu hatırlatılarak, kamuoyuna yaptığı açıklamadaki "bazı kesimler" ifadesi soruldu.

Ayrıca Keleş, CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Yeni Parti'ye geçtiğini, Melih Meriç'in de kendisine Yeni Parti'ye gelmesini ve ilçe başkanı olarak devam etmesini söylediğini anlatmıştı.

İfade tutanağında Güngen'in önüne konulan en dikkat çekici gerçeklerden biri, saldırgan Seydi Ahmet Keleş'in de Yeni Parti üyesi olmasıydı. Keleş, daha önce verdiği ifadesinde açık şekilde "Ben aynı zamanda halen Yeni Parti üyesiyim." demişti.

Bu sözlerle saldırıyı, Yeni Parti'nin büyümesini istemeyen siyasi çevrelerin gerçekleştirdiği bir eylem gibi değerlendiren Güngen'e emniyette şu kritik soru yöneltildi: Saldırganın ve mağdurun Yeni Parti mensubu oldukları göz önünde bulundurulduğunda, "bazı kesimler" kimdi?

Buna rağmen Güngen, saldırının hemen ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada failin aynı partiden olduğunu öne çıkarmak yerine saldırıyı "partinin önünü kesmek isteyen bazı kesimlere" bağladı.

SAVUNMASI: "ESKİ CHP İLÇE BAŞKANIYDI"

Güngen'in savunmasında ise Keleş'in Yeni Parti üyeliğinden çok eski CHP'li kimliğini öne çıkarması dikkat çekti. Güngen, "Bazı kesimler olarak bahsettiğim kişi CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'tir." dedi.

Ardından Keleş için "Bu tip kişilerin Yeni Parti'mizde olmaması gerektiğine yönelik olup, partimizin kurumsal kimliğine ve vekilimize yaptığı saldırının kabul edilemez olduğu ile ilgili yaptığım bir açıklamadır." savunmasını yaptı.

Güngen, açıklamasında Keleş'in "makam, mevki beklentisi" nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini anlatmak istediğini belirterek basın ve medyanın sözlerini çarpıttığını öne sürdü.

"MAKAM, MEVKİ İÇİN YAPTI" DEDİ AMA...

Güngen'in ifadesindeki en önemli çelişki de tam bu noktada ortaya çıktı. İl Başkanı, kamuoyuna yaptığı açıklamanın Keleş'in "makam, mevki beklentisi" nedeniyle Melih Meriç'e saldırdığına yönelik olduğunu söyledi.

Ancak ifadenin devamında kendisine, Keleş'in Yeni Parti'de ilçe başkanlığı talebi olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"BU KONU İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BİLGİM YOK"

Güngen ayrıca "Şahsın benimle bir görüşme talebi olmadı." dedi. Başka bir ifadeyle Güngen, kamuoyuna yaptığı açıklamayı "makam ve mevki beklentisi" üzerinden açıkladı ancak bu beklentiye ilişkin kendisinin doğrudan bilgi sahibi olmadığını da kabul etti.

"MELİH MERİÇ'LE GÖRÜŞTÜ MÜ, BİLMİYORUM"

Emniyetin soruları bununla da sınırlı kalmadı. Güngen'e Seydi Ahmet Keleş'in Melih Meriç ile görüşüp görüşmediği soruldu. Güngen, "Konuyla ilgili Melih Meriç ile şahsın görüşmesi olup olmadığı hakkında bilgim de yoktur." yanıtını verdi.

Keleş'in kendisinden herhangi bir görev veya talepte bulunup bulunmadığı sorusuna da "Şahsın benden de herhangi bir talebi olmadı." dedi. Bunun üzerine Güngen, Melih Meriç'e Keleş'le ilgili herhangi bir konu aktarmadığını da söyledi.

HUSUMETTEN DE HABERİ YOKMUŞ

Saldırının siyasi saikle gerçekleştirildiğini ima eden açıklamanın ardından Güngen'in emniyette verdiği bir diğer cevap da dikkat çekti. Güngen'e Melih Meriç ile Seydi Ahmet Keleş arasında saldırı öncesinde herhangi bir husumet bulunup bulunmadığı soruldu.

Yeni Parti İl Başkanı "Olayın mağduru olan vekilimiz ile Seydi Ahmet Keleş isimli şahsın aralarında herhangi bir husumet olup olmadığı hakkında da bilgim yoktur." dedi.

Dolayısıyla Güngen'in kendi ifadesine göre; Keleş'in görev talebini bilmiyordu, Meriç ile görüşüp görüşmediğini bilmiyordu, iki isim arasındaki husumetten haberi yoktu, Keleş'i şahsen tanımıyordu.

Buna rağmen saldırının hemen ardından olayın "demokrasiyi ve partinin büyümesini hazmedemeyen bazı kesimler" tarafından gerçekleştirildiği yönünde kamuoyuna provokatif bir açıklama yapmıştı.

"KELEŞ'LE HİÇBİR YERDE BİR ARAYA GELMEDİM"

Güngen, ifadesinde Seydi Ahmet Keleş'i hiç tanımadığını da söyledi.

"Ben Seydi Ahmet Keleş ile hiçbir yerde bir araya gelmedim. Kendisini de tanımıyorum." diyen Güngen, Keleş'in Melih Meriç'e yönelik daha önce herhangi bir hakaret, tehdit veya taşkın davranışına da şahit olmadığını belirtti.

Güngen, "Bu sebeple şahsın mağdura karşı herhangi bir eylemini görmedim veya duymadım." ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANI GÜNGEN'DEN "MEDYA ÇARPITTI" SAVUNMASI

Güngen, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Yaptığı açıklamanın iktidarı ya da herhangi bir kesimi hedef almadığını savunan Güngen, basın ve medyanın ifadelerini çarpıttığını öne sürdü.

Canlı yayınlarda saldırganın "CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı" olduğunu özellikle belirttiğini söyleyen Güngen, saldırının Keleş'in makam ve mevki beklentisi nedeniyle gerçekleştiğini ifade ettiğini savundu.

Ancak soruşturma tutanağında Güngen'in, bu makam ve mevki beklentisinin detayları konusunda "herhangi bir bilgim yoktur" demesi dikkatlerden kaçmadı.