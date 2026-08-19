Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi yayımlandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4. Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hayata geçirilen Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları için hazırlanan rehberin yayımlandığını duyurdu. Rehberle uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerinin erken aşamada tespit edilmesi, yargı süreçlerindeki gecikmelerin takip edilmesi ve vatandaşların başvurularının etkin şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi" ile uygulamada birliğin sağlanmasının ve yargı süreçlerindeki gecikmelerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Rehberin yayımlanmasına ilişkin detayları paylaşan Bakan Gürlek, "Hakim ve Savcılar Kurulumuz tarafından 4. Yargı Reformu Stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi' yayımlandı" dedi.
Büroların temel işlevlerine değinen Gürlek, bu yapılar sayesinde uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerinin erken aşamada tespit edileceğini, hedef süre uygulamasının ve yargı süreçlerindeki gecikmelerin yakından takip edileceğini belirtti.
Bakan Gürlek ayrıca idari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretileceğini, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceğini ve Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlardan gelen başvuruların etkin şekilde değerlendirileceğini ifade etti.
YARGI SÜREÇLERİNDE GECİKMELER TAKİP EDİLECEK
Yargı bağımsızlığına vurgu yapan Akın Gürlek, "Tüm çalışmalarımızı mahkemelerin bağımsızlığına, hakimlik teminatına ve yargısal süreçlere müdahale etmeme ilkesine titizlikle bağlı kalarak yürüteceğiz. Teknolojinin imkanlarından da yararlanarak vatandaşlarımız ile yargı birimleri arasındaki bağı güçlendirecek; gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, açıklamasını "Rehberin yargı teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.