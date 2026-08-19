Mehmetçik'ten Senegal'de gövde gösterisi!

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Senegal Deniz Hava Birlik Komutanlığı tarafından, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla, Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde görev uçuşları icra edilmeye devam ediliyor.

Karşılıklı işbirliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, Senegal uçucu personelinin de katılımıyla 'Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği' uçuşları icra edildi."