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Yolcu otobüsü tıra çarptı! Feci kazada 2 ölü, 17 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Yolcu otobüsü tıra çarptı! Feci kazada 2 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Turan Delikanlı (61) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 02 KP 006 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı gişeleri yakınlarında O.Y. idaresindeki 27 AYY 581 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

TAG OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 17 YARALI

Sağlık ekipleri, sürücü Delikanlı ile otobüste muavinlik yapan Mehmet Sait Çetinkaya'nın (25) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı ve ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Çeber, "Kazayla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır." ifadesini kullandı.

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