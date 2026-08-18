CANLI YAYIN

AK Partili belediyelerde yeni dönem: Denetim ve reform hazırlığı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
AK Partili belediyelerde yeni dönem: Denetim ve reform hazırlığı

AK Parti, muhalif belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfı üzerinden mevcut sistemin yeniden ele alınmasını yeni dönem ajandasına aldı. Vizyon belgesinde 6 alanda reform ile mali denetim ve harcama disiplininin güçlendirilmesi hedeflendi.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında açıkladığı "İlk Çeyrek Asırdan İkinci Çeyrek Asra: Değişime Yön Veren Türkiye" başlıklı vizyon belgesinde yerel yönetimlere ilişkin hedeflere yer verildi.

Belediyelerde son dönemde kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfı üzerinden mevcut sistemin yeniden ele alınması hedeflendi.

AK Partili belediyelerde yeni dönem: Denetim ve reform hazırlığı - 1

6 ALANDA REFORM

Vizyon belgesinde belediyelerin yeni dönemde 6 temel alanda reforme edilmesi öngörülüyor.

Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi alanlarındaki görev ve yetkilerinin daha açık ve uygulanabilir hale getirilmesi planlanıyor.

Belediyelerin mali yapısının şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi de reform paketinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Turizm şehirleri, sanayi merkezleri ve kırsal kalkınma potansiyeli yüksek yerleşimlerin farklı hizmet yüklerinin dikkate alınması amaçlanıyor. Belediye gelirlerinin daha sürdürülebilir ve yerel kalkınmayı destekleyecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi hedefleniyor.

AK Partili belediyelerde yeni dönem: Denetim ve reform hazırlığı - 2

MALİ YAPIDA SIKI DENETİM

AK Parti'nin vizyon belgesinde belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma, iştirakler ve belediye şirketlerinin mali denetimi konusunda daha sıkı kurallar getirilmesi öngörülüyor.

Özellikle belediye şirketleri, diğer adıyla belediye iktisadi teşekkülleri, mercek altına alınıyor.

Belgelerde, "Belediye şirketlerini denetim dışı alanlar olmaktan çıkaracağız" denilerek şirketlerin mali denetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bunun yanında belediye yönetimlerinin yaptığı harcamalardan doğan hukuki ve mali sorumlulukların netleştirilmesi planlanıyor. Mülki idare amirlerinin yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki gözetim ve koordinasyon yetkilerinin de yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

AK Partili belediyelerde yeni dönem: Denetim ve reform hazırlığı - 3

HARCAMA DİSİPLİNİ GÜÇLENDİRİLECEK

Sabah'ın haberine göre, vizyon belgesinde belediye kaynaklarının etkin, verimli, adil, şeffaf, hukuka uygun ve doğrudan kamu yararına kullanılmasının güvence altına alınacağı vurgulanıyor.

Yeni dönemde belediyelerde harcama disiplini, mali saydamlık, performans denetimi ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Belediye bütçelerinin israf, rant, usulsüzlük ve keyfi tercihlere kurban edilemeyeceği mesajı veriliyor.

AK Partiden ikinci çeyrek asra 10 hedef!AK Partiden ikinci çeyrek asra 10 hedef! AK PARTİ'DEN İKİNCİ ÇEYREK ASRA 10 HEDEF!
AK Parti 25. yaşını kutluyorAK Parti 25. yaşını kutluyor AK PARTİ 25. YAŞINI KUTLUYOR
AK Parti 25 yaşında! Ankarada tarihi coşkuAK Parti 25 yaşında! Ankarada tarihi coşku AK PARTİ 25 YAŞINDA! ANKARA'DA TARİHİ COŞKU

Önceki Haber
Yolcu otobüsü tıra çarptı! Feci kazada 2 ölü, 17 yaralı
Yolcu otobüsü tıra çarptı! Feci kazada 2 ölü, 17 yaralı
Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava
Sonraki Haber
Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın