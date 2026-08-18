Belediyelerde son dönemde kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfı üzerinden mevcut sistemin yeniden ele alınması hedeflendi.

6 ALANDA REFORM

Vizyon belgesinde belediyelerin yeni dönemde 6 temel alanda reforme edilmesi öngörülüyor.

Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi alanlarındaki görev ve yetkilerinin daha açık ve uygulanabilir hale getirilmesi planlanıyor.

Belediyelerin mali yapısının şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi de reform paketinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Turizm şehirleri, sanayi merkezleri ve kırsal kalkınma potansiyeli yüksek yerleşimlerin farklı hizmet yüklerinin dikkate alınması amaçlanıyor. Belediye gelirlerinin daha sürdürülebilir ve yerel kalkınmayı destekleyecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi hedefleniyor.