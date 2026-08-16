Osmaniye’de zincirleme kaza: 4 yaralı

Osmaniye’nin Fakıuşağı Mahallesi’nde gece saatlerinde üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlar çarpışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

45107 Sokak'ta yaşanan kazada sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen üç otomobil birbirine girdi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma sürüyor.