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Erzurum'da feci kaza! Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Erzurum'da feci kaza! Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Erzurum'da otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

C.D. idaresindeki 25 BA 480 plakalı hafriyat kamyon, Erzurum-Çat karayolu Teke Deresi Mahallesi mevkisinde, E.A'nın kullandığı 25 AES 586 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Sevda (42) ve Serranur Aydın, müdehaleye rağmen kurtarılamadı. Hafriyat kamyonu sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri araçların üzerinde çalışma yaptı.

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