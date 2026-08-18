Panik yaratan iddialar sonrası uzmanlardan kritik bilgilendirme: Gerçekten korkmalı mıyız? İşte A’dan Z’ye kuduz hakkında tüm bilinmesi gerekenler
Diyarbakır’da dört yaşındaki bir çocuğun kedi ısırığı sonrası gelişen kuduz şüphesiyle entübe edilmesi kamuoyunda derin endişe yarattı. Virüsün temasın üzerinden dört ay geçtikten sonra semptom göstermesi akıllarda soru işaretleri oluştururken, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, kuluçka süresinin yıllarca sürebileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Ertuğrul; kedilerden bulaş riskinden kuluçka evresinin detaylarına, hayati önem taşıyan ilk müdahaleden takip protokollerine kadar merak edilen tüm hususları değerlendirdi.
Diyarbakır'da 4 yaşındaki bir kız çocuğunun kuduz belirtileri nedeniyle entübe edilmesi paniğe neden oldu. Kedi tarafından dudağından ısırıldığı belirtilen çocukta semptomların temastan 4 ay sonra ortaya çıkması da soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, kedilerden kuduz bulaşma mekanizmalarından kuluçka süresine, ilk yardım önlemlerinden takip sistemine kadar merak edilenleri değerlendirdi.
KEDİLER VİRÜSÜN DOĞAL TAŞIYICISI DEĞİL
Köpeklerden kuduz bulaşma riskinin kedilere kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, kedilerin virüsü sürekli taşıyan ana konakçı hayvanlardan biri olmadığını ifade etti.
Ertuğrul, "Kediler virüsü sadece rastlantısal olarak doğada ya da sokakta kuduz bir köpek, tilki veya sırtlan gibi hayvanlarla karşılaşması sonucu alır. Mücadele esnasında kediler büyük oranda yaşamını yitirir. Bu durumuda virüsü alsa bile bulaştırma olasılığını düşürür" dedi.
Kedilerden bulaşın mümkün olduğunu belirten Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buna karşın kedi kaynaklı bulaşlar literatürde yer alıyor. Türkiye'de son 20 yılda kedi kaynaklı kuduz olgusu saptanmadı. En azından şu ana kadar rastlanmadı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre son 10-15 yılda tespit edilen 20'yi aşkın kuduz olgusunun tamamı köpek teması sonrası gelişmiştir."
"Kedilerden kuduz bulaşma riskinin çok düşük olması, gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu sebeple bir sokak kedisi tarafından ısırıldığınızda ya da tırmalandığınızda riske atmayın ve aşınızı olun. Aşının bir zararı yok, aksine aşı olursanız bütün riskleri yok ediyor, hayatınızı kurtarıyorsunuz."
TIRMALAMAYLA BULAŞMA İHTİMALİ
Kuduzun genel olarak salya temasıyla bulaştığının bilindiğini ancak kedilerde tırmalamanın da risk taşıdığını belirten Ertuğrul, kedilerin patilerini yalama alışkanlığına dikkat çekti.
Kedilerin salyalarını patilerine bulaştırması nedeniyle virüsün tırmalama yoluyla da aktarılabileceğini belirten Ertuğrul, bu ihtimalin zor bir olasılığa dayandığını söyledi:
"Kuduz virüsü 'zarflı' bir virüs olması sebebiyle dış ortama ve güneş ışığına maruz kaldığı anda hemen ölür. Tırmalama ile bulaş gerçekleşmesi için kuduz bir kedinin patisini yalaması ve hiç vakit kaybetmeden hemen ardından bir insanı tırmalaması gibi çok hassas bir zamanlamanın çakışması gerekiyor. Bu yüzden kediden bulaş zor ancak imkânsız değil."
Ertuğrul, Türkiye'deki şüpheli temasların ardından yapılan aşılamaların büyük bölümünün kedi ısırığı veya tırmalamasından kaynaklandığını da ekledi.