Aydın'da korkunç kaza! 1 ölü 4 yaralı var

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kanala çarpıp takla attığı kazada 31 yaşındaki Okan Okkuşçu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Osman C. gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gözpınar Mahallesi Tire yolu üzerinde meydana geldi. Tire'den Aydın yönüne seyir halinde olan Osman C. (36) yönetimindeki 09 ALG 154 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sol tarafındaki kanala çarptı.

Takla atan otomobilde bulunan sürücü Osman C. ile Okan Okkuşçu, Necdet S. (15), Alparslan C. (5) ve Göktuğ C. (3) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Okan Okkuşçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Okkuşçu'nun cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hafif yaralanan otomobil sürücüsü Osman C., tedavisinin ardından gözaltına alındı.