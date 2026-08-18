İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE GÜVENLİK KONUSUNDA GÜÇLÜ DURUŞ SÜRECEK

Başkan Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti.

"GAZZE'DE 2. AŞAMAYA YÖNELİK ATILACAK ADIMLARA DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Başkan Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı.