Kritik atama kararları Resmi Gazete’de! Devlet kadrolarında kapsamlı değişim: ÖSYM Başkanlığı’na Bayram Ali Ersoy atandı

ÖSYM BAŞKANLIĞI'NA BAYRAM ALİ ERSOY ATANDI

Akademi dünyasında merakla beklenen atamalar da netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR? Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1974 yılında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde doğmuştur. Aslen Ispartalıdır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Programı'nda tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2008–2009 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Cincinnati'de doktora sonrası (post-doktora) akademik çalışmalarda bulunmuştur. Akademik kariyerini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde sürdüren Ersoy, 2012 yılında doçent, 2017 yılında profesör unvanını almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli idari görevlerde de bulunan Prof. Dr. Ersoy; Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Personel Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Rektör Danışmanlığı görevlerini yürütmüş, ayrıca Matematik Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2017 yılından bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics dergisinde değerlendirme kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ersoy'un, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. Araştırma alanları; değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeleri ile temel bilimler üzerine yoğunlaşmaktadır. Cebir alanında yayımlanmış ulusal kitapları bulunan Prof. Dr. Ersoy, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmıştır. Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 4 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ÜNİVERSİTELERDE REKTÖRLÜK ATAMALARI

Öte yandan, 11 üniversitenin rektörü de belirlendi.

Buna göre Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar getirildi.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Balcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına ise Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.

BAKANLIKLARDA GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Bakanlık birimlerinde de üst düzey atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Yiğiter Kara atanırken Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü görevden alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Engin Akyol, TOKİ Başkan Yardımcılıklarına ise Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin getirildi.

İçişleri Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Parlak, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığına Eyüp Özdemir ve Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına Hüseyin Tekin görevlendirildi.

MALİYE VE DİĞER KURUMLARDA YENİ İSİMLER

Hazine ve Maliye Bakanlığında Personel Genel Müdür Yardımcılığına Sabire Firdes Terzi, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin ve Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Hasan Şahin atandı.

Ayrıca 11 ilin defterdarlığında rotasyona gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığında bazı genel müdür yardımcıları görevden alınırken Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ceyhun Bozçalar getirildi.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu görevlendirildi.