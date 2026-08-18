Çocuk Koruma Kanunu'nda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çocuk Koruma Kanunu’nda bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle çocukların ceza sorumluluğu, infaz sistemi ve koruyucu tedbirler yeniden şekillenirken, çocuklara bıçak satanlara para cezası ve silahın çocuğun eline geçmesine neden olanlara hapis cezası getirildi.

Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kabul edildi. Düzenlemeyle çocuklara ilişkin ceza hükümleri, infaz uygulamaları ve koruyucu tedbirlerde yeni düzenlemeler yapıldı.

Kanun kapsamında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a yeni bir madde eklendi. Buna göre ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi nedeniyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

ÇOCUKLARIN CEZA SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEME

Düzenlemeyle Türk Ceza Kanunu'nun çocukların ceza sorumluluğunu düzenleyen 31'inci maddesinde değişiklik yapıldı.

Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiler bakımından, bazı şartların bulunması halinde farklı uygulama yapılabilmesine yönelik hükümler getirildi.

İNFAZ SİSTEMİ VE ÇOCUK EĞİTİMEVLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Kanunla çocuk hükümlülerin çocuk kapalı ceza infaz kurumlarından çocuk eğitimevlerine ayrılmasına ilişkin değerlendirme süreçleri yeniden düzenlendi.

Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az, taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan çocuk hükümlülerin cezalarının doğrudan çocuk eğitimevlerinde yerine getirilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE BIÇAK SATANLARA PARA CEZASI

5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na eklenen düzenlemeyle, 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan bazı kesici, delici veya bereleyici aletlerin satışına ve 18 yaşından küçük çocuklara satılmasına yönelik yeni hükümler getirildi.

Düzenlemede, bu yasaklara aykırı hareket edenlere 5 bin TL, bazı durumlarda 10 bin TL idari para cezası uygulanması öngörüldü.

ÇOCUKLARA YÖNELİK YÖNLENDİRME TEDBİRLERİ GETİRİLDİ

Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen "Yönlendirme tedbirleri" başlıklı maddeyle, ceza sorumluluğu olmayan adli süreçteki çocuklar bakımından yeni tedbirler düzenlendi.

Bu kapsamda sosyal ve toplumsal hizmet, dijital risklerden korunma, kitap ve kütüphane, çevreye saygı ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik tedbirler getirildi.