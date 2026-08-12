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Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Sera Kadıgil'in dokunulmazlık dosyaları TBMM'de!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Sera Kadıgil'in dokunulmazlık dosyaları TBMM'de!

Meclis Başkanlığına, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

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