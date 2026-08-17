Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli TIR'da yapılan detaylı aramada aracın yasal yükü içerisine gizlenmiş vaziyette bulunan uyuşturucu maddeye el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR aracı şüpheli olarak değerlendirildi.

KAPKULE'DE 810 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen X-Ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan detaylı aramada TIR'ın yasal yükünün içerisine gizlenmiş vaziyette 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan TIR'a da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.