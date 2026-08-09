Özgür Özel'in rüşvetçi başkanları! Değişim vaadi havada kaldı

Özgür Özel'in yeni siyasi vizyonun adresi olarak işaret ettiği İzmir, liyakat standardının sorgulanmasına neden oldu. "İçişleri Bakanlığını bile yönetebilir" denilen bir ismin yolsuzluk ve usulsüzlükten tutuklanması, Özel'in 'değişim' vaadinin sorgulanmasına neden oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli rüşvet ve irtikap, resmî belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma, CHP'nin 2024 yerel seçimleri öncesindeki aday belirleme sürecini yeniden tartışmaya açtı.

'DEĞİŞİMİN AYNASI'YDI Özgür Özel'in parti genel başkanı seçildikten sonra yeni siyasi vizyonun adresi olarak işaret ettiği İzmir, gelinen noktada aday tespit süreçlerindeki liyakat standardının sorgulanmasına neden oldu.

Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, seçim sahalarında "İçişleri Bakanlığını bile yönetebilir" referansıyla seçmenin karşısına çıkarılan bir ismin, kısa süre içerisinde ağır yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamalarıyla tutuklanması; hem Özel'in aday tercih mekanizmasını hem de yerel yönetimlerdeki 'değişim' vaadinin pratik uygulamalarını ciddi bir kamuoyu denetimiyle baş başa bıraktı.