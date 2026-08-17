"SİZİ BAYRAK DİREĞİNDE SALLANDIRIRIM"

Yürüttüğü çalışmalar nedeniyle baskı gördüğünü öne süren Yıldırım, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Göreve başlayan Özel Kalem Müdürü bir gün beni odasına çağırdı. Odasına çağırdığında bu çalışmaları durdurmamı istedi. Şehit ve gazi aracıyla Beyoğlu sokaklarında gezmemi istemedi. Bana 'Zaten mazot parası da vermiyorsun, Beyoğlu sokaklarında gez' dedi. Reklam odaklı çalışmamı istedi. Fakat ben bunu kabul etmedim. Şehit ve gazi ailelerine ziyarete devam ettim, hizmete devam ettim. Bunun üzerine tekrar odasına çağırarak 'Sizi bayrak direğinde sallandırırım, siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz' diye tehditlerde bulundu. Biz hizmete devam ettikçe bu kez şehit yakınlarına giden çiçek, çikolata, şehit çocuklarına giden oyuncakları kesti. Ben kendi maaşım üzerinden bu hizmete devam etmek için kendi imkanlarımla çikolata alarak şehit yakınlarına gitmeye devam ettim. Fakat sık sık tehditlerde bulundu bu çalışmayı durdurmam yönünde."

"2 SAAT ÖNCE BİZ KAFANA SIKACAKTIK"

Yıldırım, tehditlerin devam ettiğini öne sürerek şunları söyledi:

"Bu tehditten sonra tabii yanına çağırarak tehditlerde bulunuyordu. Daha sonra bir gece Belediye Başkanının makam şoförü tarafından arandım. Nerede olduğumu sordular. Ben de 'İstanbul Sütlüce'deyim' dedim. 'Ayrılma, geliyoruz' dediler. Ben de 'Abi bu saatte ne oldu?' dedim. 'Gelince konuşuruz' dediler, kapattılar. Ben de tabii tehditler aldığım için meclis üyesi Turgay Şimşek'i aradım. 'Abi' dedim, 'Beni çağırıyorlar, ne yapayım?' O da 'Ben de geleyim' dedi. Beni de almasını söyledi, onu da aldım. Bir de Sinan Hoca var, taziye hizmetlerinden sorumlu, Kur'an-ı Kerim okuyan kişi, onu da aradım.

Gittiğimizde masada Belediye Başkan Vekilinin makam şoförü ve karşısında sivil bir vatandaş vardı. Sivil vatandaşı görünce zaten tedirgin oldum, anladım durumu. 'Buraya otur lan' diyerek yanını gösterdi bana. Oturmak istemedim ama 'Buraya otur' dedi, mecbur oturdum. Oturduktan sonra çok ağır küfürler etmeye başladı. Aileme yönelik, bana yönelik çok ağır küfürler etti. Ben 'Abi ne oluyor?' dedim. 'Ben siz gibi insanlarla işim olmaz, bırakın beni gideyim' dedim. Masada şehit ve gazi aracının anahtarı vardı, onu aldılar. '6 ay önce senin kafana sıkılacaktı, ağaçlar altında. 2 saat önce de o şehit ve gazi aracında biz kafana sıkacaktık' diyorlardı."

Yıldırım, bu sırada Özel Kalem Müdürünün de görüntülü arandığını öne sürerek, "Senin elemanı aldık" denildiğini ve olayın izlendiğini iddia etti.

Yıldırım, daha sonra zorla Özel Kalem Müdüründen özür dilettirildiğini belirterek, "Endişe duydum, korktum, elim ayağım titredi" dedi.