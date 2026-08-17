Mavi Vatan'da Yunanistan'ı panikleten tarihi adım! Deniz Milli Parkı ilan ettik

TOPLAM 23 BİN KİLOMETREKARELİK SAHA KORUMADA Alınan kararla birlikte Fethiye ile Kaş arasındaki yaklaşık 21 bin 706 kilometrekarelik deniz alanı ile Kuzey Ege'de Çanakkale, Tekirdağ ve Gökçeada civarındaki yaklaşık 1.742 kilometrekarelik saha koruma altına alındı.

Türkiye, denizlerdeki çevresel koruma politikasında yeni bir dönemin kapısını açtı. 16 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Fethiye-Kaş açıklarındaki geniş deniz sahası "Deniz Milli Parkı" statüsüne alındı. Karar, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3. maddesine dayanırken Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı'nın büyüklüğü 21 bin 706 kilometrekare olarak belirlendi.

Türkiye'nin tarihi hamlesi Yunanistan cephesinde geniş yankı uyandırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak kararı "tek taraflı ve geçersiz" şeklinde nitelendirdi. Adımın "Türk karasularının ötesine ve kendi kıta sahanlıklarına" uzandığını iddia eden Atina, kararın hukuki sonuç doğurmayacağını savundu.

Gelişme Yunan medyasını da panikletti. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kathimerini, gelişmeyi "Türk deniz parkları 'sakin sulara' son verdi" başlığıyla duyururken, bu hamlenin iki ülke ilişkilerini hızla bozabileceğini öne sürdü.

ATİNA'NIN SANCISI

Atina'nın rahatsızlığının perde arkasında ise Ege'deki geçmiş ihtilaflar yatıyor. Yunanistan, Temmuz 2025'te Ege ve İyon Denizi'nde iki büyük deniz parkı ilan etmiş Türkiye ise karara tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın çevre programlarını siyasi hamlelerine alet ettiğini ve egemenliği kendisine devredilmemiş coğrafi formasyonlar üzerinde fiili durum yaratmaya çalıştığını vurgulayarak adımı geçersiz saymıştı. Türkiye'nin son kararı, Atina'nın bu adımlarına hukuki ve fiili bir yanıt niteliği olarak da yorumlanıyor.

DIŞİŞLERİ KAYNAKLARI: "HAKLARIMIZI KORUYORUZ"



Gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının değerlendirmelerini aktaran A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki koruma alanlarını uluslararası hukuka uygun biçimde genişlettiğine dikkat çekti.

Bakanlık kaynaklarının mesajlarını paylaşan Kuşkapan, "Türkiye Mavi Vatan'daki deniz koruma alanlarını uluslararası hukuka uygun bir şekilde genişletti. Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı'yla Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alan deniz parkı olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada seyrüsefer serbestisinin korunması için gerekli önlemlerin alındığı belirtilirken, yetkililer "Türkiye çevre denizlerle giderek daha da fazla sahip çıkmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Deniz milli parklarının yönetim sorumluluğunun Tarım ve Orman Bakanlığında olacağını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da çalışmalara destek vereceğini aktaran Dışişleri kaynakları, Yunanistan'ın 2025'teki adımlarının Türkiye açısından hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını yineledi. Kararın uzun süredir yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğunu belirten kaynaklar, adımın Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğunu ve çevre koruma önceliğinin yalnızca karasularıyla sınırlı kalmayıp karasularının ötesinde de kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.