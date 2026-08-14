'Şapkalılar' çetesine eş zamanlı baskın! İş yeri kurşunlayıp adam yaralamışlardı

İstanbul’da, elebaşılığını yurt dışındaki firari şahısların yaptığı organize silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Şapkalılar Grubu" olarak bilinen çeteye mensup 9 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen titiz çalışmalarda İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren silahlı suç örgütleri mercek altına alındı. Yurt dışında bulunan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı olan şahısların talimatlarıyla hareket eden "Şapkalılar Grubu" üyesi zanlıların kent genelindeki kanlı eylemleri tek tek deşifre edildi.

KURŞUNLAMA VE YARALAMA EYLEMLERİ TEK TEK SAPTANDI Emniyet güçlerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, suç örgütü üyelerinin son 2 hafta içinde gerçekleştirdiği 4 ayrı silahlı eylem delillendirildi: 31 Temmuz 2026: Beyoğlu ilçesinde M.E. isimli vatandaşın silahla yaralanması, 3 Ağustos 2026: Avcılar Yeşilkent Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nda meydana gelen kasten yaralama ve tehdit olayı, 7 Ağustos 2026: Kağıthane'de faaliyet gösteren "Atölye Park" isimli iş yerinin kurşunlanması, 8 Ağustos 2026: Yine Kağıthane'de bulunan "Miraç Rezidans" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı ve kurşunlama eylemi.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA 9 ŞÜPHELİYE KELEPÇE VURULDU Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen ve eylemlere karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos 2026 sabahı eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.