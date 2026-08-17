İtalyan profesörün ön otopsi sonucu çıktı! Raporda dikkat çeken detay

İstanbul Beyoğlu'nda yalnız yaşadığı evinde emlakçı arkadaşı Ethem İ. tarafından ölü bulunan 55 yaşındaki İtalyan Profesör Ruggero D'Angerio'nun ölümüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

2 YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Edinilen bilgilere göre D'Angerio'nun kan kanseri olduğu ve yaklaşık 2 yıldır tedavi gördüğü ortaya çıktı. İtalyan profesörün Adli Tıp Kurumundaki otopsi bulgularında da vücudunda kanser hücrelerine rastlanıldığı tespit edildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liselerinde ve üniversitelerde öğretmen olarak çalışan Ruggero D'Angerio'dan gün içerisinde haber alamayan emlakçı arkadaşı Ethem İ., yedek anahtarla D'Angerio'nun yaşadığı eve gitti.

Kapıyı açarak daireye giren Ethem İ., odaları kontrol ettiği sırada D'Angerio'yu yatağın üzerinde yarı çıplak ve yan yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. D'Angerio'nun tepki vermemesi üzerine Ethem İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D'Angerio'nun hayatını kaybettiği belirlendi.