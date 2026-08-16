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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Kamyon hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Kamyon hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu feci bir kaza yaşandı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisi Edirne istikametinde seyreden 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu, kontrolden çıkarak 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU USKUMRUKÖY'DE KAZA: 2 ÖLÜ

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Durumlarının ağır olduğu belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Kamyon hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 5 yaralı - 1

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanıyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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