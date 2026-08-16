Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari kardeşe arama: Tek adreste 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş için yürütülen arama çalışmalarında 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan kaynağı belirsiz altınların değerinin 1,34 milyar lira olduğu belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgüt lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik arama çalışmaları sürdürülürken ekiplerce gerçekleştirilen bir aramada dikkat çeken miktarda altın ele geçirildi.
TEK ADRESTE 200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN
Edinilen bilgilere göre, Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları kapsamında belirlenen tek bir adreste arama yapıldı. Aramada, kaynağının belirsiz olduğu değerlendirilen 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira olduğu belirtildi. Altınlara el konulurken ele geçirilen değerli madenlerin kaynağının ve soruşturma kapsamındaki bağlantılarının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.
FİRARİ HİLMİ TUNA KURİŞ ARANIYOR
Soruşturmanın önemli şüphelileri arasında yer alan Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında örgütün mali yapılanması, finansal hareketleri ve elde edilen mal varlıklarının kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
1,34 MİLYAR LİRALIK ALTIN İNCELEME ALTINDA
Tek bir adreste ele geçirilen 200 kilogram külçe altının yaklaşık 1,34 milyar lira değerinde olması, soruşturmanın mali boyutunu yeniden gündeme getirdi. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen altınların kim tarafından, hangi kaynaktan ve ne amaçla temin edildiğinin belirlenmesi için adli ve mali inceleme yapılacağı öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Alihan Kuriş'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken ele geçirilen altınlarla ilgili incelemenin de soruşturma dosyası kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.