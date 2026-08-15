Kırıkkale’de feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kırıkkale’de gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu yolcu koltuğundaki Ceren Albayrak hayatını kaybetti, sürücü Y.İ.T. ile Y.U. yaralandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı; Albayrak’ın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Kimeski Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Y.İ.T. yönetimindeki 71 AER 835 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Aydınlatma direğine büyük bir hızla çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı.
KAZA YERİNDE CAN PAZARI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü Y.İ.T. ile araçta bulunan Y.U. ise kazada yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİ MORGDA
Ceren Albayrak'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.