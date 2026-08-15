Kırıkkale’de feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale’de gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu yolcu koltuğundaki Ceren Albayrak hayatını kaybetti, sürücü Y.İ.T. ile Y.U. yaralandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı; Albayrak’ın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.