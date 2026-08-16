Bursa'da feci kaza! 3 otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Bursa-Yalova kara yolunda 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İznik Kavşağı'nda meydana gelen kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılırken, ağır yaralanan sürücü Abdullah D. hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa-Yalova kara yolunun İznik Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan Yalova istikametine seyir halinde olan Abdullah D. (46) yönetimindeki 34 EAT 031 plakalı otomobil, Doğan M. (55) idaresindeki 16 ADP 768 plakalı otomobil ile Muhammed H. (25) yönetimindeki 16 CBU 008 plakalı otomobile çarptı.

YARALILAR ARAÇLARDA SIKIŞTI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Abdullah D., Doğan M. ve Muhammed H. ile 16 CBU 008 plakalı otomobilde bulunan Fıryal E. (23) ve Fatma H. (32) yaralandı.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre Yalova istikametinde ulaşıma kapanan Bursa-Yalova kara yolunda, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.