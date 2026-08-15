Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu sürpriz bir sonuçla başladı. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı. Maçın kaderini ise eski takımı Fenerbahçe'ye karşı kalesinde devleşen ve tam 10 net kurtarışa imza atan İrfan Can Eğribayat belirledi.
TALISCA PERDEYİ AÇTI AMA YETMEDİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada yıldız oyuncusu Anderson Talisca'nın golüyle öne geçerek taraftarını umutlandırdı.
Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. Gençlerbirliği, 37. dakikada Tongya'nın golüyle skoru eşitledi ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.
OĞULCAN ATTI, BAŞKENT YIKILDI
Mücadelenin ikinci yarısında galibiyet için yüklenen taraflar arasından gülen taraf ev sahibi ekip oldu.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 56. dakikada Oğulcan kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, yeni sezona puansız başlarken Gençlerbirliği ise ilk maçında sahadan 3 puanla ayrıldı.