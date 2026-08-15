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Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu sürpriz bir sonuçla başladı. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı. Maçın kaderini ise eski takımı Fenerbahçe'ye karşı kalesinde devleşen ve tam 10 net kurtarışa imza atan İrfan Can Eğribayat belirledi.

Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti 1

TALISCA PERDEYİ AÇTI AMA YETMEDİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti 2

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada yıldız oyuncusu Anderson Talisca'nın golüyle öne geçerek taraftarını umutlandırdı.

Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti 3

Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. Gençlerbirliği, 37. dakikada Tongya'nın golüyle skoru eşitledi ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti 4

OĞULCAN ATTI, BAŞKENT YIKILDI

Mücadelenin ikinci yarısında galibiyet için yüklenen taraflar arasından gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti 5

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 56. dakikada Oğulcan kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, yeni sezona puansız başlarken Gençlerbirliği ise ilk maçında sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti 6

İRFAN CAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Gecenin en çok konuşulan ismi ise kaledeki performansıyla öne çıkan İrfan Can Eğribayat oldu.

Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti 7

Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan deneyimli file bekçisi, Süper Lig'in ilk haftasında eski takımına karşı 10 kurtarış yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti 8

Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla sarı-lacivertli forvetlere geçit vermeyen İrfan Can, Gençlerbirliği'nin galibiyetinde başrol oynadı.

Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti 9

GÖZLER LİGİN İKİNCİ HAFTASINDA

Sezona kayıpla başlayan sarı-lacivertliler, ligin ikinci haftasında Konyaspor'u ağırlayarak taraftarı önünde moral arayacak.

Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti 10

İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Gençlerbirliği ise zorlu Göztepe deplasmanına çıkacak.

Ankara'da İrfan Can Eğribayat duvarı! Eski takımına karşı devleşti 11
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