Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te düzenlenen silahlı saldırının dosyasında 11 yıl sonra yeni süreç başladı. Takipsizlik kararının yeniden değerlendirilmesinin önü açılırken olay yeri bulguları, silah ve soruşturmadaki delil zinciri yeniden incelemeye alındı.

Fenerbahçe Spor Kulübü kafilesini taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma, aradan geçen 11 yılın ardından elde edilen yeni delillerle yeniden hareketlendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/8778 sayılı soruşturma dosyasına göre olay, 4 Nisan 2015 günü saat 22.20 sıralarında Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından meydana geldi. Fenerbahçe kafilesini Trabzon Havalimanı'na götüren, Sahil Turizm'e ait ve Ufuk Kıran'ın kullandığı 53 DE 618 plakalı otobüse Sürmene'nin Soğuksu Mahallesi'ndeki viyadük girişinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Şoför Ufuk Kıran sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanırken otobüs de zarar gördü. Otobüste bulunan futbolcular, kulüp görevlileri ve yöneticiler saldırıda büyük tehlike atlattı. Kıran'ın yaralanmasına rağmen otobüsü kontrollü şekilde yol kenarında durdurması daha büyük bir facianın önüne geçti. Saldırı sonrası ilk soruşturma Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldı. Dosya, 2 Haziran 2026 tarihli fezlekeyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek 2026/8778 soruşturma numarasıyla kaydedildi. Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği de 9 Haziran 2026'da dosyanın incelenmesinin kısıtlanmasına karar verdi. BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI: 5 ŞÜPHELİ İÇİN OPERASYON YAPILDI SALDIRININ İZLERİ OTOBÜSÜN HER YERİNDE ÇIKTI Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin saldırının hemen ardından yaptığı incelemede otobüsün ön camında delik şeklinde kırıklar bulundu. Otobüsün isabet aldığı viyadükte refüj kenarında cam kırıkları, otobüs camının sol kısmında sert bir cismin çarpma izi ve orta refüjde bir av tüfeği fişeğine ait plastik parça tespit edildi. Olay yerine yaklaşık 130 metre mesafedeki dere içerisinde ise çift namlulu süperpoze, 12 kalibre bir av tüfeği ile namlusunda iki patlamış 12 kalibre kartuş bulundu. Çevrede bir ayak izi de tespit edildi. Deliller kriminal inceleme için laboratuvara gönderildi. DİREKSİYONDA KAN, CAMDA SAÇMA İZLERİ 4 Nisan 2015 tarihli olay yeri inceleme raporunda otobüsün şoför tarafındaki 103x80 santimetrelik camın tamamen kırıldığı ve cam parçalarının şoför koltuğu tarafına dağıldığı belirtildi. Direksiyon ve şoför koltuğunda kan lekeleri bulundu. Otobüsün ön camında tüfek saçmasına ait olduğu değerlendirilen birden fazla sekme ve delinme izi tespit edildi. Otobüsün gösterge paneli üzerinde, ön konsolunda, direksiyon simidinin içerisinde ve ön cam ile konsol arasında deforme olmuş saçma parçaları bulundu. Otobüsün dış yüzeyinde de muhtemel tüfek saçmasına ait sekme izi belirlendi. Olay yerinden ormanlık alana uzanan toprak yol takip edildiğinde, muhtemel atış noktasından yaklaşık 120 metre uzaktaki Devran Deresi içerisinde "Zafire" ibareli, "2495" seri numaralı çiftli tüfek bulundu. Tüfeğin içerisinde "PELLETTONI ZUBER 12 GFS 34 gr" ibareli iki boş kartuş olduğu kayıtlara geçti. 5 Nisan 2015 tarihli olay yeri krokisinde ise muhtemel ateş noktasıyla otobüsün isabet aldığı nokta arasındaki mesafe 40 metre, ateş noktasıyla derede bulunan tüfek arasındaki mesafe 120 metre, refüjdeki beyaz tapayla ateş noktası arasındaki mesafe ise 63 metre olarak gösterildi.

ADLİ TIP: KESİN DEĞERLENDİRME YAPILAMADI Soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu Fiziki İhtisas Dairesinden, hareket halindeki otobüse belirtilen mesafeden av tüfeğiyle yapılan atışın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin değerlendirme istendi. Adli Tıp Kurumunun 31 Mart 2016 tarihli cevabında; sonucun kullanılan tüfek ve fişeğin özellikleri, barutun cinsi ve miktarı, ortam koşulları ve diğer fiziksel şartlara bağlı olduğu belirtilerek kesin bir mütalaa verilemeyeceği bildirildi. KRİMİNAL RAPORLARDA TÜFEK VE FİŞEK DETAYI Samsun Kriminal Polis Laboratuvarının 11 Nisan 2015 tarihli raporunda, şüpheli Nihat Saka'nın ikametinde yapılan aramada 9x19 milimetre çapında fişek kullanan Atmaca 53 marka yarı otomatik tabanca, iki şarjör, silah kutusu ve 44 fişek bulunduğu kaydedildi. Aynı aramada "104623" numaralı Çifsan marka çift namlulu av tüfeği, "30554" numaralı Üzümlü Silah Sanayi Kooperatifi imalatı yarı otomatik av tüfeği, beş av fişeği ile kısmen oksitlenmiş bir av fişeği kovanı ele geçirildi. Kriminal incelemede Çifsan marka av tüfeğinin atış yapmasına engel mekanik arıza bulunmadığı, testlerde uygun av fişeklerini patlattığı tespit edildi. Oksitlenmiş 12 numara av fişeği kovanının da "104623" numaralı Çifsan marka av tüfeğinin alt namlusundan atıldığı belirlendi. Otobüsün ön kısmından elde edilen kurşun parçasının ise şekil, görünüm, ebat ve yapısı itibarıyla av fişeklerinde kullanılan şevrotin yani iri saçma tanesine ait olduğu tespit edildi. DEREDEN ÇIKAN TÜFEKTE İKİ BOŞ KARTUŞ Samsun Kriminal Polis Laboratuvarının 6 Nisan 2015 tarihli bir başka raporunda, olay yerinde bulunan "ZAFİRA" ibareli numarasız 12 numara çift namlulu av tüfeği ayrıntılı olarak incelendi. Tüfeğin içinde bulunan iki kartuş kovanının yanı sıra olay yerinden elde edilen plastik tapa ve Ufuk Kıran'ın bulunduğu bölgeden alınan deforme saçma parçaları incelemeye alındı. Tüfeğin tek tetiğe sahip olduğu, ilk tetik çekilişinde alt namludaki, ikinci tetik çekilişinde ise üst namludaki fişeği ateşlediği belirlendi. Tüfekten çıkarılan iki boş av fişeği kovanından birinin alt namludan, diğerinin üst namludan atıldığı tespit edildi. Kartuşlardaki "PALLETTONI" ibaresinin iri saçma, yani şevrotin kullanıldığını gösterdiği; olaydan elde edilen toplam dört deforme kurşun parçasının da av fişeklerindeki iri saçmalara ait olduğu kayıtlara geçti.