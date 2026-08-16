"Maça iyi başladık, golü de bulduk. Kendi hatamızdan yediğimiz golle rakibin iştahı kabardı. Gençlerbirliği, çok iyi kapanarak geçiş oyunu oynayan bir takım. İkinci yarıda kaybettiğimiz bir topta, ceza sahasında sadece tek bir oyuncu varken 2-1 geriye düştük. Çok net pozisyonlarımız vardı. İki tane verilmeyen penaltımız var. Hakemler bunları görmedi. Yorum yapmayacağım, kulübümüz açıklama yapacaktır. Bu akşam taraftarımızı üzdük. Ligin ilk maçında böyle oynamamalıydık. Taraftarımızdan özür diliyoruz."

Ankara'ya kazanmak için geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getiren Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Gençlerbirliği karşısında yaptığı kadro rotasyonunun yenilgiye neden olmadığını belirten Kartal, şöyle konuştu:

"Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Bu gece 03.30 gibi İstanbul'da olacağız. İki gün sonra Şampiyonlar Ligi için maça çıkacağız. Aynı oyuncularla 2-3 günde bir maç oynayamayız. Birkaç oyuncuyu rotasyona soktuk. Bugüne kadar antrenmanlarda iyi çalıştılar. Yenilgiyi rotasyona bağlayamayız. Sürekli aynı oyuncularla oynayamayız."

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıldır katılamadığını hatırlatan Kartal, "Lyon'u elersek Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Herhangi bir taraftan vazgeçmiyoruz. 5 oyuncu rotasyon yapmakla mağlup oluyorsak bizde sorun var demektir." dedi.

Kartal, "Sezona kalede yerli mi yoksa yabancı bir kaleciyle mi devam edeceksiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Transfer komitemiz çalışmalarına devam ediyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan bunları elden çıkarmak lazım. Orta ve uzun vadede bunların hepsine transfer komitesiyle bakıyoruz. Yakın zamanda en doğru kararı vereceğiz."