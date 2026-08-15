Kanarya perdeyi mağlubiyetle açtı! Maç sonucu: Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Anderson Talisca'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, Ankara temsilcisinin gollerine engel olamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar...
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma, Eryaman Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çaldı. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Osman Gökhan Bilir üstlendi. VAR'da Andrew Donaldson Dallas, AVAR'da ise Bersan Duran görev yaptı.
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle öne geçse de kalesinde gördüğü gollere engel olamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
13. dakikada Levent'in sol kenardan içe çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Talisca'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Oğuz'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta İsmail'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.
37. dakikada Koita'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Tongya'nın, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
45. dakikada Oğuz'un kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Talisca'nın vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.