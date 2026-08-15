Kanarya perdeyi mağlubiyetle açtı! Maç sonucu: Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe

57. dakikada Gençlerbirliği'nin paslaşarak geliştirdiği atakta sol kenardan Aburrahim'in yaptığı ortada Oğulcan kafayla topu ağlara yolladı. 2-1

48. dakikada İsmail'in sol köşeye yaptığı sert vuruşunda, kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi.

77. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Vedat'ın kafa vuruşunda İrfan Can topu kontrol etti.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, son Avrupa kupası maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 18 Ağustos Salı günü oynayacakları Olimpik Lyon maçı öncesi rotasyona gitti.

Kartal, Sturm Graz'ı 1-0 yendikleri üçüncü eleme turu rövanş maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de sezonu başkentte açan sarı-lacivertli takımda kaleye Tarık Çetin geçti. Tarık, geçen sezon dört maçta Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.

Bu sezonki dört Şampiyonlar Ligi eleme maçında görev yapan Mert Günok sakatlığı, Brezilyalı Ederson ise cezası nedeniyle başkente getirilmedi.

Kartal; Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.