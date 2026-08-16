Türkiye'nin deprem sigortası tablosu ortaya çıktı! En yüksek ve en düşük oran hangi bölgede?

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi derin izler bıraktı. Söz konusu depremden bu yana geçen 27 yılda Türkiye, başta 6 Şubat 2023'te yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler olmak üzere çok sayıda depremle sarsıldı.

Yaşanan depremler, hem ülke genelinde hem de afetlerden etkilenen bölgelerde Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bu kapsamda Marmara Depremi'nin ardından 2000 yılında kurulan DASK, Türkiye'de Zorunlu Deprem Sigortası'nın edindirilmesi, uygulanması ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Devletin finansal güvence olarak sunduğu DASK poliçesi, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı teminat altına alıyor.

DASK'tan edinilen bilgiye göre ülke genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan konutların oranı yüzde 58 seviyesinde bulunuyor. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılan toplam konut sayısı da 11 milyon 700 bin 223 oldu.

En yüksek sigortalılık oranı yüzde 65 ile Marmara Bölgesi'nde görüldü. Bu bölgeyi sırasıyla yüzde 64 ile Doğu Anadolu, yüzde 63 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 59 ile Ege ve Akdeniz, yüzde 51 ile İç Anadolu bölgeleri takip etti. En düşük sigortalılık oranı yüzde 45 ile Karadeniz Bölgesi'nde kaydedildi.

Öte yandan kurumun faaliyete başladığı 2000 yılından bu yana Türkiye genelinde 1397 hasar yapıcı deprem meydana gelirken toplam 867 bin 275 ihbar alındı.

Bu süreçte en fazla deprem, 175 sarsıntıyla 2020 yılında yaşanırken bunu 123 depremle 2021 yılı takip etti. En fazla ihbar ise 653 bin 81 ile 2023 yılında alındı. İhbar adedinde ikinci sırada 76 bin 431 ile 2020 yılı yer aldı.