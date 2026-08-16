Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikametinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle otoyolda metrelerce uzanan trafik yoğunluğu oluştu.
Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikametinde kamyon ile otomobil çarpıştı.
Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle otoyolda metrelerce uzanan trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.