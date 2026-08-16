Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi... Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikametinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle otoyolda metrelerce uzanan trafik yoğunluğu oluştu.