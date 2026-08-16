4 kadının bindiği bot devrildi! Dicle Nehri'nde can pazarı

Şırnak'ın Güçlükonak yolu üzerindeki Elo Dino Kasrı yakınlarında piknik yapan aileden 4 kadın, bindikleri botun devrilmesi sonucu suya düştü. 3 kadın kurtarılırken 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine, Güçlükonak yolu üzerinde Dicle Nehri kenarında piknik yapan bir aileden 4 kadının bindikleri botun devrilmesi sonucu suya düştüğü ihbarı geldi. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle 3 kadın sudan çıkarılarak kurtarılırken, Y.İ. (22) ise nehirde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Ilısu HES İşletme Müdürlüğü'nden baraj kapakları kapatılarak su debisi düşürüldü. Bölgeye sevk edilen dalgıç ve arama-kurtarma ekipleri, Dicle Nehri'nde geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y. İ.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastaneye kaldırılması bekleniyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.