Bakan Kurum açıkladı! İstanbul’da dönüştürülen konut sayısı 1 milyona ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

Beykoz'da kentsel dönüşümle yeni yuvalarına kavuşan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, ev sahibi Kazım Sönmez'in "Devletten daha güvenceli kim olabilir?" sözlerini alıntılayarak, "İstanbul'umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1.000.000'a ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy." mesajını verdi. BAKAN KURUM: "İSTANBUL'DA DÖNÜŞTÜRDÜĞÜMÜZ KONUT SAYISI 1 MİLYONA ULAŞTI" Türkiye'de 6306 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 2012'den bu yana yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını, 16 Ekim 2023'te kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordine ediyor. Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 83 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. TÜRKİYE'DEKİ 2 KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN BİRİ İSTANBUL'DA Başkanlık, iki kentsel dönüşüm projesinden birini deprem tehdidiyle karşı karşıya olan İstanbul'da hayata geçiriyor. İstanbul'da 2012 yılından bu yana 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentte 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. "DÖNÜŞÜME SÜRATLE DEVAM EDECEĞİZ" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, örnek kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Beykoz ilçesindeki Tokatköy Mahallesi'nin dönüşümüne ilişkin görüntüler paylaşarak İstanbul'da 1 milyondan fazla bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Ev sahibi Kazım Sönmez'in "Devletten daha güvenceli kim olabilir?" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, paylaşımında, "İstanbul'umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1.000.000'a ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy." ifadelerini kullandı.

Ali Dinç, ʺEski görüntüden hiçbir eser kalmadıʺ diye konuştu. Emlak Konut GYO iş birliği ile Tokatköy'de 2 etaplık proje kapsamında 776'sı konut, 47'si iş yeri toplam 823 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İlk etabı tamamlanan proje kapsamında 227 konut ve 35 iş yeri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Tokatköy'de yeni evine taşınan Ali Dinç, mahallenin eski hâlini anlatarak, "66 doğumluyum. 6 aylıkken gelmişim buraya. Yıkılmadan önceki binamızın sokağına bir itfaiye giremezdi. Yani araç geçse, bir belediye otobüsü, ağır tonajlı bir araç geçse sarsıntı hissederdim. Tamamıyla deprem korkusundan dolayı çok istedim başvurmayı." diye konuştu. Dinç, evinin şu anki hâlini anlatırken ise "Eski görüntüden hiçbir eser kalmadı burada. Kayalara kadar kazıklar çakıldı, fore kazıklar. Bundan dolayı çok rahatım, huzurluyum. Bana göre lüks bir daire burası, böyle bir daireye geçme şansımız çok zordu." ifadelerini kullandı.