Ordu'da denize girmek yasaklandı!
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Ordu Valiliği, kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plaj ve sahillerde denize girilmesini yasakladı. Can güvenliğini tehdit eden dalga ve fırtına riski sebebiyle yasağın gün boyu geçerli olacağı bildirildi.
Ordu'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kentteki tüm plajlarda ve sahillerde bugün denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.