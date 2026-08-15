Ordu'da denize girmek yasaklandı!

Ordu Valiliği, kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plaj ve sahillerde denize girilmesini yasakladı. Can güvenliğini tehdit eden dalga ve fırtına riski sebebiyle yasağın gün boyu geçerli olacağı bildirildi.