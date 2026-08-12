İstanbul'un Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde denize girişler geçici süreyle yasaklandı
İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller, Beykoz’da Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylar ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmesi geçici olarak yasaklandı. Kaymakamlıklar, kararların can güvenliğini korumak amacıyla alındığını duyurdu.
İstanbul'da bazı sahillerde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girme yasağı uygulanacak. Şile, Arnavutköy ve Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda dalga yüksekliği nedeniyle belirli tarihlerde denize girişlere izin verilmeyecek.
Şile Kaymakamlığı, ilçedeki sahil, koy ve plajlarda 13-14 Ağustos tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Kararın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre dalga yüksekliğinin değerlendirilmesi sonrası 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı bildirildi.
DALGA YÜKSEKLİĞİ NEDENİYLE SAHİLLER KAPATILDI
Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle ilçedeki sahillerde 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Kısırkaya Halk Plajı için karar aldı. Açıklamada, dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirilmesi üzerine can güvenliği açısından olumsuzluk yaşanmaması amacıyla plajda denize girilmesinin ve plaja girişin yasaklandığı ifade edildi.
YASAKLAR BELİRLİ TARİHLERİ KAPSIYOR
Alınan kararlar kapsamında Şile'de ve Sarıyer Kısırkaya Halk Plajı'nda yasak uygulaması 13-14 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak.
Arnavutköy'de ise denize girme yasağının 13-16 Ağustos tarihleri arasında uygulanacağı duyuruldu.
BEYKOZ'DA SAHİL, PLAJ VE KOYLAR GİRİŞE YASAKLANDI
Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle 13-14 Ağustos'ta ilçede Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.