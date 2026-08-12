İstanbul'un Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde denize girişler geçici süreyle yasaklandı

İstanbul'da bazı sahillerde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girme yasağı uygulanacak. Şile, Arnavutköy ve Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda dalga yüksekliği nedeniyle belirli tarihlerde denize girişlere izin verilmeyecek.

Şile Kaymakamlığı, ilçedeki sahil, koy ve plajlarda 13-14 Ağustos tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Kararın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre dalga yüksekliğinin değerlendirilmesi sonrası 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı bildirildi.

DALGA YÜKSEKLİĞİ NEDENİYLE SAHİLLER KAPATILDI

Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle ilçedeki sahillerde 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Kısırkaya Halk Plajı için karar aldı. Açıklamada, dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirilmesi üzerine can güvenliği açısından olumsuzluk yaşanmaması amacıyla plajda denize girilmesinin ve plaja girişin yasaklandığı ifade edildi.