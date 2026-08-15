Şile'de rüşvet kesilince İmamoğlu kayyum atadı!

Kaçmaz, rüşvetin kesilmesiyle CHP İl Başkanı Çelik'in, Tozkoparan üzerinden Kabadayı'yı "Biz de gereğini yaparız" diyerek tehdit ettiğini anlattı.

RÜŞVET PARASIYLA MAAŞA BAĞLADILAR

Yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olan Şile Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Halis Kökbalık, rüşvet çarkından toplanan milyonların meclis üyelerini susturmak için nasıl dağıtıldığını itiraf etti.

Kökbalık, seçimin kazanılmasından 6-7 ay sonra Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın talimatıyla Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz tarafından tüm CHP'li meclis üyelerine zarf içinde elden aylık 50 bin lira dağıtıldığını ifşa etti.