Şile'de rüşvet kesilince İmamoğlu kayyum atadı!
Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve İmar Komisyonu Başkanı Halis Kökbalık, kurulan kirli düzeni tüm detaylarıyla deşifre etti.
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada itirafçı olan Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, soygun çarkını tüm çıplaklığıyla deşifre etti. İddianamede yer alan ifadelere göre Kaçmaz, il başkanlığına aylık 100 bin TL ödeme yapıldığını, meclis üyelerinin lüks otel faturasının ödenmemesinin ardından kriz çıktığını söyledi. İmamoğlu'nun kendi adamlarını atayarak belediyeyi yönettiğini anlattı.
Kaçmaz ifadesinde, "İmamoğlu her belediyeye kendi ekibini ve adamlarını yollar. Ben bu düzene 'Eko-Sistem' adını vermiştim" dedi.
Sabah'ın haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in talimatıyla, kazanılmamış ilçelerin masraflarının karşılanması amacıyla CHP'li belediyelerden aylık 100 bin lira elden nakit ödeme istendiğini kaydeden Kaçmaz, 2024 Haziran ayında rüşvet fonundan elde edilen 100 bin liralık nakit parayı bizzat Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'dan alarak CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan'a Şile'de elden teslim ettiğini anlattı.