Sınır ötesinde nefes kesen operasyon! Aranan firari Bakü'de kıskıvrak yakalandı

Suç ağının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanlığı, "Yürütülen çalışmalarda; iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan hâlen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olan Ö.A.K. isimli şahsın izine ulaşıldı." sözleriyle operasyonun safhalarını paylaştı.

Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan Polisi iş birliğiyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu uluslararası boyutta önemli bir operasyon düzenlendi." ifadelerini kullandı.

SUÇ DOSYASI KABARIK: BAKÜ'DE YAKALANDI

Yakalanan şahsın işlediği suçlara ve iade sürecine ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanlığı, "Hakkında 'Kasten Adam Öldürme, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak ile iki ayrı Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma' suçlarından yakalama kararı bulunan Ö.A.K. isimli şahıs, Bakü'de yakalanarak ülkemize getirildi." bilgisini aktardı.

"ŞEHİR EŞKIYALARIYLA MÜCADELE SÜRECEK"

Suç odaklarına karşı verilen tavizsiz mücadele mesajını yineleyen İçişleri Bakanlığı, "Organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi, sınırlarımızda da sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz." diyerek kararlılık vurgusu yaptı.

KAHRAMAN POLİSLERE TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Operasyonda emeği geçen ekipleri tebrik eden İçişleri Bakanlığı, "Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Azerbaycan Polisine teşekkür ediyoruz." ifadeleriyle operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.