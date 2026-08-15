Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye için net mesaj: "Yeniden güçlü bir bölge inşa edilecek"

Bosphorus Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir enerjisini tüketen terör belasını tamamen geride bırakacağını vurguladı. "Terörsüz Türkiye" vizyonunun bölge barışı için ilk adım olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türklerin, Kürtlerin ve tüm unsurların kardeşlik potasında bir ve beraber olarak geleceğe yürüyeceği güçlü bir Türkiye ve bölge mesajı verdi.

Forum kapsamında kürsüye gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin terör sorununu geride bırakma sürecine girdiğini belirterek, 40 yılı aşkın süredir devam eden terörün yol açtığı kayıplara dikkat çekti.

Kurtulmuş, "Bu coğrafyada bizim ülkemizde yaklaşık Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden, binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, yine diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"BU ÜMMETİN SAĞLAM PARÇALARI BİR ARAYA GELECEK"

Bölgedeki kardeşlik bağlarının koparılamayacağını belirten Kurtulmuş, "Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Hepiniz bu süreçte mücadele edeceksiniz." sözleriyle birlik mesajı verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİN İLK ADIMIDIR"

Gelecek vizyonuna ilişkin kararlılık mesajı veren Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye meselesi sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır. Bu coğrafyada bizim ülkemizde yaklaşık Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, yine diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"AYRIŞTIRMA DEĞİL, KARDEŞLİK SÖZÜ"

Türkiye'nin sınırlarını da aşacak bir huzur ikliminin kapıda olduğunu belirten Kurtulmuş, "Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. Ve böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir." diyerek konuşmasını tamamladı.