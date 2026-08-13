Fotoğraf: AA

Görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesi olarak ön plana çıkıyor.

Beştepe'deki görüşme, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Meclis'te rekor oyla yasalaşmasının ardından ilk oldu.



GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Görüşmeden önce detayları aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, görüşmenin Meclis'te kabul edilen toplumsal bütünleşmeye ilişkin düzenlemenin ardından gerçekleşecek ilk temas olması nedeniyle önem taşıdığını belirtti. Ağaoğlu, "Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin teklif bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulmuştu. 467 oyla kabul edilmesi oldukça önemliydi ve geniş bir toplumsal mutabakat sağlanmıştı" dedi.

Görüşmede yeni sürece ilişkin değerlendirmelerin yapılmasının beklendiğini aktaran Ağaoğlu, "Bundan sonra ne olacağı konuşulacak. DEM'e de bundan sonra önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, süreç kapsamında örgütün silah bırakmasına ilişkin başlıkların da gündeme gelebileceğini belirtti.

YASANIN UYGULAMA SÜRECİ

Yasal düzenlemenin ardından izlenecek aşamalara ilişkin de konuşan Tülay Ağaoğlu, "Yasa yürürlüğe girecek ama tüm hükümleri hemen başlamayacak. Öncelikle silah bırakmanın ve örgütün kendisini feshettiğinin teyit ve tespiti gerekiyor" dedi. Ağaoğlu, değerlendirmesinde raporların incelenmesi, ilgili karar süreçlerinin tamamlanmasının ardından uygulama aşamalarının başlayacağını aktardı.

"İLK ADIM KURULLARIN OLUŞTURULMASI"

Görüşme öncesinde DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin işleyişine ilişkin konuşan Mithat Sancar, hukuki ve kurumsal yapıya dikkat çekti. Sancar, "Kanunu incelediğinizde kurulların oluşması gerektiğini görürsünüz. Böylece bu süreç kurumsallaşmış olacak. Çıkan yasa, kurumsallaşmanın da temel unsurlarını belirtiyor ve düzenliyor" ifadelerini kullandı. Sancar, sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin önemine vurgu yaparak, "Bunların hızla devreye girmesi gerektiği açıktır. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin ilk adımı kurulların oluşturulmasıdır" dedi. Selahattin Demirtaş'a ilişkin soruya ise Pervin Buldan, "Her konuyu konuşacağız" yanıtını verdi.