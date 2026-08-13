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Ceyhan Nehri'nde kahreden bekleyiş!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Ceyhan Nehri'nde kahreden bekleyiş!

Adana’da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu S.R. (12) ile S.S. (10) için arama çalışması 2'nci günde devam ediyor.

Dün serinlemek için Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu S.R. ve S.S., bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Çocuklar bir süre sonra gözden kaybolurken, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çocuklara ait kıyafet ve terliklerin bulunduğu kısımda arama çalışması başlatan ekipler, bir sonuç alamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Bugün günün ilk ışıklarıyla çalışmalar tekrar başladı. Dalgıç jandarmalar, çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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