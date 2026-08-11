CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye için 10 maddelik yol haritası: TSK ve MİT sahada! Mehmetçik her taşın altına bakacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Terörsüz Türkiye için 10 maddelik yol haritası: TSK ve MİT sahada! Mehmetçik her taşın altına bakacak

Türkiye'de barış, huzur ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. 50 yıllık terör belasını tamamen tarihe gömecek tarihi uzlaşının ardından, örgütün tasfiyesi ve silahların teslimine ilişkin 10 maddelik kritik yol haritası belirlendi.

Barış, huzur, istikrar ve ekonomiyi güçlendirmek üzere başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinde yer alan en önemli konulardan biri terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimi oldu.

ÇERÇEVE YASA 467 OYLA KABUL EDİLDİ


Sabah'ın haberine göre, bu kapsamda silahların teslimi için mekanizmalar kurulacak, sürecin şimdiye kadarki kısmını koordine eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyerek bilgilendirme yapacak. Teknik seviyede atılacak adımların hassasiyetle yürütülmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Terör örgütünün silah depoları tespit edilirken şimdiye kadar teslim olan ve önümüzdeki dönemde teslim olacak teröristlerin ifadelerinden faydalanılacak.

Terörsüz Türkiye için 10 maddelik yol haritası: TSK ve MİT sahada! Mehmetçik her taşın altına bakacak - 1

Ayrıca, uzun yıllardır süren terörle mücadele operasyonları kapsamında Türk güvenlik birimlerinin bilgisi dahilinde olan sınır ötesindeki silah ve mühimmatlar teslim alınacak. Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dahil tüm ekipmanları ilgili birimlere teslim edilecek. Silahların belirlenen yerlere bırakılacağı ve MİT'in sahada tespit yapacağı da ifade ediliyor.

Terörsüz Türkiye için 10 maddelik yol haritası: TSK ve MİT sahada! Mehmetçik her taşın altına bakacak - 2

Senelerdir saklanan silah ve mühimmat depolarının bir kısmının örgüt mensuplarınca bilinmiyor ya da unutulmuş olabileceğinden hareketle Mehmetçik bölgelerde arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirecek.

Terörsüz Türkiye için 10 maddelik yol haritası: TSK ve MİT sahada! Mehmetçik her taşın altına bakacak - 3

10 MADDEDE SİLAHSIZLANMA SÜRECİ

HER TAŞIN ALTINA BAKILACAK

1- Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dahil tüm ekipmanlar teslim edilecek.
2- Silahlar belirlenen yerlere bırakılacak MİT sahada tespit yapacak.
3- Teslim olan teröristlerin ifadeleri ışığında silah depoları tespit edilecek.

Terörsüz Türkiye için 10 maddelik yol haritası: TSK ve MİT sahada! Mehmetçik her taşın altına bakacak - 4

4- Mehmetçik bölgede arama tarama yapacak, her taşın altına bakacak, tespit edilen silahlar teslim alınacak.
5- Silah, mühimmat, araç gereç, patlayıcı madde kayıt altına alınacak.
6- Teslim alma görevi yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de polis jandarma teşkilatı yetkisinde olacak.
7- PKK'lı teröristler sınır ötesinde diplomatik misyonlara şahsen ya da avukatları aracılığıyla başvurabilecek.

Terörsüz Türkiye için 10 maddelik yol haritası: TSK ve MİT sahada! Mehmetçik her taşın altına bakacak - 5

8- Teslim olmayan terör örgütü mensupları bireysel ya da şehirlerde organize olarak toplu halde teslim olabilecek.
9- Silahların teslim edildiği ve örgütün kendini tamamen feshettiğinin teyidinin ardından Milli Güvenlik Kurulu tarafından karar alınacak.
10- Resmi Gazete'de terör örgütünün feshine ilişkin ilanla diğer mekanizmalar yürürlüğe girecek.

Türkiye için tarihi dönüm noktasıTürkiye için tarihi dönüm noktası TÜRKİYE İÇİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI
Terörsüz Türkiye kanunu kabul edildiTerörsüz Türkiye kanunu kabul edildi TERÖRSÜZ TÜRKİYE KANUNU KABUL EDİLDİ
Terörsüz Türkiye için tarihi mutabakat!Terörsüz Türkiye için tarihi mutabakat! TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TARİHİ MUTABAKAT!

Çerçeve yasa teklifi Meclis’te kabul edildi! Devlet Bahçeli’den ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
Sonraki Haber
Çerçeve yasa teklifi Meclis’te kabul edildi! Devlet Bahçeli’den ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın