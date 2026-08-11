Terörsüz Türkiye için 10 maddelik yol haritası: TSK ve MİT sahada! Mehmetçik her taşın altına bakacak
Türkiye'de barış, huzur ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. 50 yıllık terör belasını tamamen tarihe gömecek tarihi uzlaşının ardından, örgütün tasfiyesi ve silahların teslimine ilişkin 10 maddelik kritik yol haritası belirlendi.
Barış, huzur, istikrar ve ekonomiyi güçlendirmek üzere başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinde yer alan en önemli konulardan biri terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimi oldu.
Sabah'ın haberine göre, bu kapsamda silahların teslimi için mekanizmalar kurulacak, sürecin şimdiye kadarki kısmını koordine eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyerek bilgilendirme yapacak. Teknik seviyede atılacak adımların hassasiyetle yürütülmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Terör örgütünün silah depoları tespit edilirken şimdiye kadar teslim olan ve önümüzdeki dönemde teslim olacak teröristlerin ifadelerinden faydalanılacak.
Ayrıca, uzun yıllardır süren terörle mücadele operasyonları kapsamında Türk güvenlik birimlerinin bilgisi dahilinde olan sınır ötesindeki silah ve mühimmatlar teslim alınacak. Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dahil tüm ekipmanları ilgili birimlere teslim edilecek. Silahların belirlenen yerlere bırakılacağı ve MİT'in sahada tespit yapacağı da ifade ediliyor.
Senelerdir saklanan silah ve mühimmat depolarının bir kısmının örgüt mensuplarınca bilinmiyor ya da unutulmuş olabileceğinden hareketle Mehmetçik bölgelerde arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirecek.