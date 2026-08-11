Terörsüz Türkiye yasası dünya basınında: Reuters ve FT tarihi adımı öne çıkardı, Avrupa ve İsrail cephesinde rahatsızlık öne çıktı

Ankara'nın terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve fesih sürecini hukuki zemine oturtan yasayı Meclis'ten geçirmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Reuters, Financial Times, New York Times, Washington Post ve Al Jazeera gelişmeyi barış sürecinde "tarihi", "dönüm noktası" ve "en somut adım" ifadeleriyle duyururken, yıllardır teröristlere ev sahipliği yapan Avrupa ile örgütün el altından silah tedarikçisi İsrail, Terörsüz Türkiye'yi hazmedemedi.

Türkiye, yaklaşık 40 yıldır devam eden terör örgütü PKK sorununda tarihi bir aşamayı geride bıraktı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendisini feshetmesi sürecinin ardından gözler, sürecin hukuki zemine oturtulmasına çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni yasa, PKK'nın silahsızlanma ve fesih sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin hukuki çerçeveyi belirledi.

600 sandalyeli Meclis'te 467 milletvekilinin kabul, 87 milletvekilinin ret ve 7 milletvekilinin çekimser oyuyla kabul edilen düzenleme, terör örgütü PKK'nın silah bırakması şartıyla bazı örgüt mensuplarına yönelik soruşturma ve hapis cezalarının belirli koşullarda ertelenmesini öngörüyor. Cinayet gibi ağır suçlara karışanlar ise düzenlemenin dışında tutuluyor.

Yasanın kabulü, Abdullah Öcalan'ın Şubat 2025'te terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısıyla hızlanan sürecin Meclis tarafından hukuki zemine taşınması anlamına geliyor. PKK, Mayıs 2025'te silahlı mücadeleyi sona erdirme ve fesih kararı aldığını açıklamış, iki ay sonra Irak'ın kuzeyinde düzenlenen törende örgüt mensupları silahlarını imha etmişti. Türkiye için oldukça kiritk olan bu eşiğe dünya basını da büyük ilgi gösterdi.

REUTERS: "EN SOMUT ADIM" Reuters, Türkiye'nin yasasını doğrudan "landmark law", yani "tarihi nitelikte yasa" olarak duyurdu. Haberde, düzenlemenin terör örgütü PKK'nın feshi için hukuki çerçeve oluşturduğu ve onlarca yıldır süren çatışmanın sona erdirilmesi yolunda "major step", yani "büyük bir adım" olduğu vurgulandı. Reuters ayrıca yasayı, Abdullah Öcalan'ın Şubat 2025'te terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısından bu yana Ankara'nın attığı "en somut adım" olarak nitelendirdi. Örgütün Mayıs 2025'te silahlı mücadeleyi sona erdirme ve feshetme kararı aldığı, ardından Kuzey Irak'taki sembolik törende silahların yakıldığı hatırlatıldı. Reuters'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise düzenlemenin yalnızca Türkiye içindeki sürece değil, bölgesel gelişmelere de etkisi. Haberde yasanın, terör örgütü PKK'nın örgütsel yapısını dağıtmasının ardından binlerce örgüt mensubunun geleceğine ilişkin temel soruya hukuki çerçeve getirdiği belirtildi.