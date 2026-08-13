Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de saat 16.00'da kabul edecek.

Kabule ilişkin detayları aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Saatler 16.00'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. Kuşkusuz gündem terörsüz Türkiye süreci" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün (13 Ağustos) saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecektir" denildi.

Meclis'te kabul edilen kanun teklifinin ardından gerçekleşecek kritik görüşmede, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, silah bırakma teyit mekanizması ve 12 maddelik işleyişin detaylarının ele alınması bekleniyor. İmralı heyetinde de yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yapılacak bu görüşmede, sürecin bundan sonraki aşamaları değerlendirilecek. Toplantıda, daha önceki kabullerde olduğu gibi MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın yer alıp almayacağı ise görüşme saatinde netlik kazanacak.