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Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de DEM Parti heyetini kabul edecek. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, masadaki sıcak başlıkları canlı yayında aktardı.

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