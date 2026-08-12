TBMM tatile girdi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Meclis, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00’te yeniden çalışmalarına başlayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre TBMM, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına ara verdi. Meclis Genel Kurulu, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te yeniden toplanacak.
Tatil kararı, TBMM Genel Kurulu'nun 10 Ağustos tarihli 125'inci birleşiminde alındı.