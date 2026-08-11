Beştepe'de Terörsüz Türkiye kabulü! Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Külliye'de kabul etti. Kritik görüşmede, Meclis’te yasalaşan teklifler ve "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki yasal düzenlemelerin ele alındığı öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi, 467 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Bu kritik gelişme sonrası Başkan Erdoğan Külliye'de önemli bir kabul gerçekleştirdi.

Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" İÇİN YASAL ADIMLAR

Görüşmenin zamanlamasına ve içeriğine dikkat çeken Mert Hacıalioğlu, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kısa bir süre önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Önemli tabii ki, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o kanun teklifinin yasalaşması sonrası aslında bu görüşme, Başkan Erdoğan'ın bu kabulü oldukça dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

Hacıalioğlu, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un bu süreçteki aktif rolüne vurgu yaparak, "Görüşmede tabii ki ele alınan konu başlıkları Meclis'te yürütülen çalışmalar ve tabii ki bu hususta Meclis çalışmalarında da Numan Kurtulmuş'un bilindiği üzere özellikle partilere gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler; terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeler noktasında ortaya koymuş olduğu yoğun çalışma noktasında ele alınan konular olduğu kuşkusuz" şeklinde konuştu.

DEVLET POLİTİKASI KARARLILIĞI

Sürecin nasıl şekillendiğini ve gelinen noktayı özetleyen Mert Hacıalioğlu, "Önemli bir süreçti; MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu bir devlet politikası haline getirerek sürecin işlediğine şahitlik etmiştik. Son olarak dün de bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 maddelik kanun teklifi yasalaşmıştı. Bundan sonraki sürecin ele alındığını öngörüyoruz" sözleriyle yasal zemindeki kararlılığı aktardı.

Hacıalioğlu sözlerini, "Hem de tabii ki terörsüz Türkiye sürecinin Meclis çalışmalarında ortaya konan o özverili mücadelenin de değerlendirildiğini düşünüyoruz. Kısa bir başlık geçildi, yalnızca Başkan Erdoğan'ın Numan Kurtulmuş'u kabul ettiği belirtildi ancak ifade ettiğimiz gibi yaşanan son gelişmeler mihvalinde bu görüşmenin gerçekleştiğini söylemek yeterli olur. Önemli bir kabul diyelim, sözü yeniden size bırakalım" ifadeleriyle noktaladı.